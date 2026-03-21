Sindromul Alpha-gal este o formă rară, dar potențial severă, de alergie alimentară, care apare după mușcătura anumitor căpușe. Această afecțiune determină reacții alergice la consumul de carne roșie și alte produse de origine mamiferă.
Dr. Octavia-Oana Harich, asistent universitar, medic specialist alergologie și pneumologie, la Clinica MedLife Timișoara, a explicat, pentru G4Food, totul despre această alergie “misterioasă”, recizând că “spre deosebire de alte alergii alimentare, în sindromul Alpha-gal reacțiile nu apar imediat, ci la câteva ore după masă, ceea ce face diagnosticul mai dificil”.
Sindromul Alpha-gal este o reacție alergică la un carbohidrat numit galactoză-α-1,3-galactoză (alpha-gal), prezent în țesuturile mamiferelor.
Alergia se dezvoltă astfel:
„Este important de reținut că NU carnea este „contaminată”, ci organismul persoanei devine sensibilizat după mușcătura de căpușă. În diferite regiuni, această reacție este asociată cu diverse specii de căpușe, precum Amblyomma americanum (mai frecvent în SUA) și Ixodes ricinus (în Europa, inclusiv România)”, spune dr. Octavia Harich.
Manifestările pot varia de la ușoare la severe și apar, de obicei, la trei-șase ore după consumul alimentelor declanșatoare.
Cele mai frecvente simptome includ:
“În cazuri severe, poate apărea anafilaxie, o urgență medicală care necesită tratament imediat”, avertizează medicul.
Persoanele cu sindrom Alpha-gal pot reacționa la:
“Sensibilitatea diferă de la o persoană la alta. Unele persoane pot tolera lactatele, în timp ce altele nu”, precizează dr. Octavia Harich.
Diagnosticarea sindromului Alpha-gal
Diagnosticul se bazează pe analize de sânge pentru detectarea anticorpilor IgE specifici pentru alpha-gal și pe istoricul simptomelor (mai ales reacțiile întârziate după consumul de carne). În unele situații, medicul alergolog poate recomanda și alte tipuri de investigații suplimentare, necesare pentru confirmarea exactă a diagnosticului.
În prezent, nu există un tratament curativ pentru această afecțiune.
Controlul se face prin:
“Deoarece reacțiile specifice sindromului Alpha-gal apar cu întârziere, nu imediat după masă, acest lucru face ca mulți pacienți să nu asocieze simptomele cu alimentația
Alergia poate varia în timp – uneori se atenuează dacă sunt evitate noi mușcături de căpușe. Pentru persoanele cu risc de reacții severe, medicii pot recomanda un autoinjector cu adrenalină, ce poate fi folosit în situații de urgență”, explică dr. Harich.
Sindromul Alpha-gal este o alergie neobișnuită, declanșată de mușcătura de căpușă și manifestată prin reacții la consumul de produse de origine mamiferă. “Recunoașterea simptomelor și evitarea alimentelor declanșatoare sunt esențiale pentru prevenirea complicațiilor”, afirmă dr. Octavia Harich.
