Peste 1000 de oi vor străbate străzile centrale din Madrid de Sărbătoarea Transhumanței. Păstorii, nemulțumiți de modificare traseului convențional din cauza manifestațiilor neautorizate

23 oct. 2026, Agribusiness
Peste 1000 de oi vor străbate străzile centrale din Madrid de Sărbătoarea Transhumanței. Păstorii, nemulțumiți de modificare traseului convențional din cauza manifestațiilor neautorizate
Foto: Diatio de Madrid
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne in Discover

Sărbătoarea Transhumanței, unul dintre cele mai populare și spectaculoase evenimente tradiționale din capitala Spaniei, aduce din nou în acest weekend, în centrul Madridului un efectiv impresionant de animale. Anul acesta, peste 1.250 de oi (din rasele castellana, rubia de El Molar și entrefina) și 160 de capre (Guadarrama și Guisando) vor defila pe străzile metropolei, readucând în prim-plan cultura pastorală și importanța conservării mediului rural.

Sărbătorit în capitală încă din anul 1994, evenimentul își propune să apere conservarea drumurilor de transhumanță ca adevărate coridoare ecologice. De asemenea, manifestarea atrage atenția asupra rolului esențial pe care zootehnia extensivă îl joacă în protejarea biodiversității, prevenirea incendiilor de pădure și fixarea populației în zonele rurale. Evenimentul marchează și reînnoirea angajamentului municipalității de a proteja o moștenire unică de peste 125.000 de kilometri de drumuri pastorale, o rețea protejată încă de acum 750 de ani, când regele Alfonso al X-lea a creat Honrado Concejo de la Mesta în anul 1273.

Pentru a marca această sărbătoare, Centrul de Educație Ambientală Casa de Campo a pregătit un program bogat de activități pentru toate vârstele, ce include ateliere de tors și prelucrat lâna, întâlniri directe cu păstorii și demonstrații de preparare a brânzeturilor artizanale.

Turmele ocolesc de Ziua Transhumaței zonele blocate de protestatari

Ediția din acest an aduce însă o modificare importantă de traseu. Din cauza unei tabere ilegale de protestatari instalate în piața centrală a Madridului, Puerta del Sol, animalele nu vor mai putea urma itinerariul tradițional prin zona zero a orașului și nici nu vor mai ajunge în Plaza de Cibeles, ca în fiecare an.

Purtătoarea de cuvânt a primăriei, Inma Sanz, a criticat situația, confirmând că autoritățile locale vor primi păstorii, majordomii și crescătorii de animale în Plaza de la Villa, anunță ABC.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.

Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.

Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți

Pe aceeași temă

Agribusiness
23 oct.
VIDEO | România primește 1,1 milioane de doze de vaccin pentru oi / Luca Niculescu: „Sprijinul european ne va permite să intervenim mai rapid pentru limitarea răspândirii bolilor”
VIDEO | România primește 1,1 milioane de doze de vaccin pentru oi / Luca Niculescu: „Sprijinul european ne va permite să intervenim mai rapid pentru limitarea răspândirii bolilor”
Agribusiness
23 oct.
VIDEO | Afacere cu miere românească, construită pentru export: „Ne-a ajutat prezența la târgurile internaționale” / „Scopul nostru a fost să vindem miere ambalată la borcan, nu la butoi”
VIDEO | Afacere cu miere românească, construită pentru export: „Ne-a ajutat prezența la târgurile internaționale” / „Scopul nostru a fost să vindem miere ambalată la borcan, nu la butoi”
Agribusiness
22 oct.
Au început să ajungă vaccinurile pentru oi și capre / Prima tranșă are 300.000 de doze, iar restul este așteptat până duminică
Au început să ajungă vaccinurile pentru oi și capre / Prima tranșă are 300.000 de doze, iar restul este așteptat până duminică
Agribusiness
22 oct.
Fraudă cu subvenții agricole europene în Italia / Zece suspecți, vizați de măsuri preventive și aproape un milion de euro a fost pus sub sechestru
Fraudă cu subvenții agricole europene în Italia / Zece suspecți, vizați de măsuri preventive și aproape un milion de euro a fost pus sub sechestru
Agribusiness
22 oct.
DN Agrar cumpără cultivatorul de salată și busuioc Panorganic Vitavit / Tranzacția, evaluată la 750.000 de euro
DN Agrar cumpără cultivatorul de salată și busuioc Panorganic Vitavit / Tranzacția, evaluată la 750.000 de euro
Recomandări
Mediafax
Alertă în aviația românească! După AnimaWings, încă o companie aeriană cere insolvența
G4Media
O coaliție de ONG-uri cere socialiștilor europeni (PES) să investigheze apropierea PSD de partidul extremist AUR: ”Normalizează cooperarea cu un partid de extremă dreapta”
Economedia
Harta de Impact. Președintele ANAF, Adrian Nica: Sesizările la parchete privind marea evaziune depășesc 1,8 miliarde de lei, în acest an/ Cât durează controalele fiscale asupra averilor nejustificate?
Mediafax Italia
A EXPLODAT prețul roșiilor! INCREDIBIL: 10 euro pe kilogram!
Mediafax Spania
REȚETA FABULOASĂ de măsline marinate. O poți face cu usturoi, ardei și oregano!
CSID
Actrița Christina Applegate a dezvăluit că a fost diagnosticată eronat cu scleroză multiplă: „M-am întors de unde am plecat”! De ce poate fi dificil de identificat această boală?
CSID
Prințul Harry, decizie neașteptată după șase ani în California. Ce l-a determinat să revină în Marea Britanie alături de Meghan Markle și copii

Cele mai noi articole

VIDEO | Connaisseur fără ifose (Ep. 101): Masterclass dedicat pelinului, băutura tradițională pe bază de vin, organizat pe 8 noiembrie, la București
VIDEO | Connaisseur fără ifose (Ep. 101): Masterclass dedicat pelinului, băutura tradițională pe bază de vin, organizat pe 8 noiembrie, la București
VIDEO | Ciprian Dincă: Taxele au lovit puternic micii producători / „Consumatorii cred că prețurile au crescut din cauza adaosului. Banii aceia se duc la stat”
VIDEO | Ciprian Dincă: Taxele au lovit puternic micii producători / „Consumatorii cred că prețurile au crescut din cauza adaosului. Banii aceia se duc la stat”
VIDEO | „DISPUTANDUM, un podcast despre gusturi cu Cosmin Dragomir” (Episodul 15): Irinel Nicoară, Valori Nutriționale: „Majoritatea meniurilor pentru copii din restaurante sunt nesănătoase” / Ce capcane se ascund în preparatele din restaurante
VIDEO | „DISPUTANDUM, un podcast despre gusturi cu Cosmin Dragomir” (Episodul 15): Irinel Nicoară, Valori Nutriționale: „Majoritatea meniurilor pentru copii din restaurante sunt nesănătoase” / Ce capcane se ascund în preparatele din restaurante
VIDEO | De ce târgurile încă au un avantaj în fața cumpărăturilor online / „Ești la o palmă distanță de producător, îi auzi povestea și îi guști produsul”
VIDEO | De ce târgurile încă au un avantaj în fața cumpărăturilor online / „Ești la o palmă distanță de producător, îi auzi povestea și îi guști produsul”
VIDEO | România are nevoie de o lege a produsului artizanal? / Ciprian Dincă: Ar delimita clar artizanatul de produsele „naturale” sau industriale
VIDEO | România are nevoie de o lege a produsului artizanal? / Ciprian Dincă: Ar delimita clar artizanatul de produsele „naturale” sau industriale