Sărbătoarea Transhumanței, unul dintre cele mai populare și spectaculoase evenimente tradiționale din capitala Spaniei, aduce din nou în acest weekend, în centrul Madridului un efectiv impresionant de animale. Anul acesta, peste 1.250 de oi (din rasele castellana, rubia de El Molar și entrefina) și 160 de capre (Guadarrama și Guisando) vor defila pe străzile metropolei, readucând în prim-plan cultura pastorală și importanța conservării mediului rural.

Sărbătorit în capitală încă din anul 1994, evenimentul își propune să apere conservarea drumurilor de transhumanță ca adevărate coridoare ecologice. De asemenea, manifestarea atrage atenția asupra rolului esențial pe care zootehnia extensivă îl joacă în protejarea biodiversității, prevenirea incendiilor de pădure și fixarea populației în zonele rurale. Evenimentul marchează și reînnoirea angajamentului municipalității de a proteja o moștenire unică de peste 125.000 de kilometri de drumuri pastorale, o rețea protejată încă de acum 750 de ani, când regele Alfonso al X-lea a creat Honrado Concejo de la Mesta în anul 1273.

Pentru a marca această sărbătoare, Centrul de Educație Ambientală Casa de Campo a pregătit un program bogat de activități pentru toate vârstele, ce include ateliere de tors și prelucrat lâna, întâlniri directe cu păstorii și demonstrații de preparare a brânzeturilor artizanale.

Turmele ocolesc de Ziua Transhumaței zonele blocate de protestatari

Ediția din acest an aduce însă o modificare importantă de traseu. Din cauza unei tabere ilegale de protestatari instalate în piața centrală a Madridului, Puerta del Sol, animalele nu vor mai putea urma itinerariul tradițional prin zona zero a orașului și nici nu vor mai ajunge în Plaza de Cibeles, ca în fiecare an.

Purtătoarea de cuvânt a primăriei, Inma Sanz, a criticat situația, confirmând că autoritățile locale vor primi păstorii, majordomii și crescătorii de animale în Plaza de la Villa, anunță ABC.