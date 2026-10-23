România va primi 1,1 milioane de doze de vaccin împotriva pestei micilor rumegătoare și variolei ovine și caprine, printr-un demers al Comisiei Europene, inițiat la solicitarea autorităților române. Premierul Luca Niculescu a anunțat, vineri, la începutul ședinței extraordinare de Guvern, că primele 300.000 de doze au ajuns deja în țară, iar Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) va organiza o campanie de vaccinare de urgență la nivel național.

Potrivit premierului, măsura urmărește limitarea răspândirii bolilor care afectează efectivele de ovine și caprine și reducerea pierderilor economice suportate de crescătorii români.

„Este o măsură benefică atât pentru sănătatea animalelor, cât și pentru veniturile crescătorilor. Atunci când apar focare de boală, fermierii pierd bani”, a declarat Luca Niculescu.

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Exporturile de ovine și caprine vii, restricționate până la finalul anului

Premierul a precizat că, în contextul epidemiologic actual, circulația ovinelor și caprinelor vii către alte state membre ale Uniunii Europene și către țări terțe este restricționată până la finalul acestui an.

Restricțiile afectează posibilitățile de comercializare a animalelor pe piețele externe și pun presiune asupra veniturilor crescătorilor.

„Acest sprijin european ne va permite să intervenim mai rapid pentru limitarea răspândirii bolilor”, a afirmat premierul.

Livrările de vaccin continuă, iar ANSVSA urmează să organizeze campania de vaccinare la nivel național. Autoritățile trebuie să limiteze focarele, să protejeze efectivele de animale și să creeze condițiile pentru reluarea în siguranță a comerțului cu animale vii și produse de origine animală.

Luca Niculescu a mai declarat că Guvernul va urmări aplicarea cât mai rapidă a măsurilor, cu respectarea cerințelor sanitar-veterinare.