Fraudă cu subvenții agricole europene în Italia / Zece suspecți, vizați de măsuri preventive și aproape un milion de euro a fost pus sub sechestru

22 oct. 2026, Agribusiness
Fraudă cu subvenții agricole europene în Italia / Zece suspecți, vizați de măsuri preventive și aproape un milion de euro a fost pus sub sechestru
Sursa foto: EPPO
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Cuprins
  1. Un suspect, în arest preventiv, alți cinci în arest la domiciliu
  2. Un centru agricol ar fi funcționat ilegal
  3. 13 persoane sunt cercetate

Parchetul European (EPPO) anchetează în Italia o presupusă schemă de fraudare a subvențiilor agricole europene, în care ar fi fost implicate două grupări ce gestionau cereri de finanțare în numele a zeci de fermieri locali. Zece suspecți au fost vizați de măsuri preventive, iar ancheta a dus și la indisponibilizarea unor bunuri și sume în valoare totală de 927.000 de euro, potrivit EPPO.

Operațiunea a avut loc la solicitarea biroului EPPO din Palermo și a fost pusă în aplicare de structura pentru combaterea fraudelor cu fonduri europene din cadrul Comandamentului Carabinierilor pentru Protecția Agroalimentară din Roma.

Un suspect, în arest preventiv, alți cinci în arest la domiciliu

Dintre cele zece persoane vizate, una a fost plasată în arest preventiv, cinci în arest la domiciliu, iar patru au primit interdicția de a administra activități comerciale timp de un an. Măsurile au fost dispuse de judecătorul pentru investigații preliminare de la Tribunalul din Enna.

Ancheta, desfășurată în perioada 2024-2025, indică existența a două presupuse grupări infracționale care ar fi gestionat cereri de subvenții agricole pentru mai multe zeci de fermieri din zonă. Potrivit EPPO, cererile ar fi fost întocmite prin metode înșelătoare, cu scopul de a obține fonduri europene și de a prejudicia interesele financiare ale Uniunii Europene.

Un centru agricol ar fi funcționat ilegal

Anchetatorii susțin că în schemă ar fi fost folosit și un Centru de Asistență Agricolă care funcționa fără drept. Prin intermediul acestuia ar fi fost procesate cereri pentru obținerea subvențiilor. Investigația vizează și terenuri agricole luate în concesiune de la Institutul pentru Servicii pentru Piața Agricolă și Alimentară (ISMEA), instituție publică italiană care sprijină sectorul agricol și facilitează accesul la terenuri.

Potrivit anchetatorilor, aceste suprafețe ar fi fost folosite pentru justificarea cererilor de subvenții europene, deși taxele datorate în baza contractelor de concesiune nu fuseseră achitate.

13 persoane sunt cercetate

În total, 13 persoane sunt cercetate pentru fapte legate de două presupuse asociații infracționale și pentru mai multe alte infracțiuni. Printre acuzații se numără frauda agravată pentru obținerea de fonduri publice și exercitarea ilegală a unor funcții publice. Ancheta a dus și la emiterea unor ordine de sechestru și la aplicarea unor măsuri financiare în valoare totală de 927.000 de euro. De asemenea, au fost indisponibilizate unele active de valoare echivalentă.

EPPO subliniază că toate persoanele vizate sunt prezumate nevinovate până la pronunțarea unei hotărâri definitive de către instanțele competente din Italia.

Parchetul European este instituția independentă a Uniunii Europene responsabilă cu investigarea, urmărirea penală și trimiterea în judecată a infracțiunilor care aduc atingere intereselor financiare ale UE.

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