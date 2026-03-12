Manuel Garrido a confirmat pentru presă că și-a schimbat sexul în acte la finalul anului trecut și consideră că ar putea beneficia de anumite avantaje: „Nu înțeleg de ce nu face toată lumea asta”, scrie ABC.

În cartea sa de identitate apare în continuare numele pe care l-a purtat toată viața: Manuel Garrido Baños. Însă, din punct de vedere legal, din luna decembrie a anului trecut, Manuel este înregistrat ca femeie.

Consilier local al Partidului Socialist Spaniol, din provincia Palencia, omul a decis să profite de dreptul legal de schimbare a sexului în acte. „Nu înțeleg de ce nu fac mai mulți bărbați acest lucru”, a declarat el într-o discuție cu ziarul ABC.

Garrido a recunoscut public schimbarea statutului său în registrul civil atât în fața colegilor din primărie, cât și în fața locuitorilor din localitate. El spune că privește această decizie ca pe ceva firesc.

Posibil acces la subvenții pentru femei apicultoare

Pe lângă activitatea sa politică, Garrido este și apicultor și deține o mică fabrică de miere. Odată cu noul statut legal, el ar putea avea acces la ajutoare destinate exclusiv femeilor apicultoare în cadrul Politicii Agricole Comune a Uniunii Europene.

Consilierul spune că „deocamdată nu a observat încă avantajele” faptului că nu mai este considerat bărbat în acte, ci femeie, „dar dezavantaje sigur nu voi avea”, afirmă el.

„Dacă, pentru același lucru, o variantă este mai bună decât cealaltă, ar fi prostesc să nu alegi varianta mai bună. Nu înțeleg de ce nu face toată lumea asta”, a adăugat Garrido.

Cum se poate schimba sexul în acte în Spania

În februarie 2023, guvernul spaniol a aprobat o lege care permite schimbarea sexului în registrul civil.

Astfel, o persoană care s-a născut biologic bărbat se poate înregistra legal ca femeie fără a prezenta un raport medical sau psihologic care să ateste disconfortul față de sexul biologic. Potrivit legii, este suficientă depunerea unei cereri însoțite de actul de identitate, certificatul de naștere și certificatul de domiciliu.

După depunerea cererii, persoana este convocată la registrul civil pentru a confirma din nou dorința de a fi recunoscută cu sexul opus. În cadrul acestei proceduri poate declara și noul nume pe care dorește să îl folosească, deși, ca în cazul lui Manuel Garrido, numele poate rămâne neschimbat.

Textul legii afirmă că menționarea sexului în acte se bazează pe „principiul liberei dezvoltări a personalității” și reprezintă totodată o expresie a dreptului fundamental la viață privată, prevăzut în articolul 18.1 din Constituția Spaniei.

Legea face trimitere și la o decizie a Curții Constituționale din 2019, care a stabilit că această procedură permite unei persoane „să adopte decizii cu efect juridic asupra propriei identități”.

De asemenea, actul normativ subliniază că identitatea personală, inclusiv numele și sexul, reprezintă „o calitate esențială a ființei umane”, iar stabilirea acesteia este o decizie vitală pentru dezvoltarea personalității.