Mii de credincioși au participat, azi, în centrul municipiului Miercurea-Ciuc, la tradiționala ceremonie de sfințire a bucatelor de Paște, considerată de autorități cea mai mare de acest tip din Bazinul Carpatic.

Oamenii au început să se adune încă de la primele ore ale dimineții pe platoul central al orașului, cu mult înainte de ora 8:00, când a debutat slujba religioasă. Rândurile de participanți s-au întins pe străzile adiacente, iar circulația a fost oprită timp de aproximativ o oră. Pentru a facilita accesul, transportul public a fost gratuit, călătorii prezentând în loc de bilet coșurile cu bucate, potrivit Agerpres.

Coșurile au fost pline de ouă roșii, drob, șuncă și friptură!

Participanții au adus coșuri încărcate cu preparate tradiționale pentru masa de Paște – ouă roșii, drob, șuncă, friptură, prăjituri – dar și flori, toate urmând să fie consumate în familie. În multe cazuri, coșurile și șervetele folosite sunt păstrate de zeci de ani, fiind transmise din generație în generație.

Atmosfera a fost completată de prezența numeroasă a credincioșilor îmbrăcați în port popular secuiesc, dar și de familii venite cu copii, fiecare având propriul coșuleț, într-un gest simbolic de continuitate a tradiției. La eveniment au participat și oameni din localitățile învecinate, care spun că revin an de an pentru a se ruga pentru sănătate, pace și înțelegere.

Pentru unii, participarea a fost o premieră. Szőcs Hajnal a venit pentru prima dată la ceremonie, cu preparate făcute în casă, precum friptură de miel, pâine sau colaci, și a subliniat că tradiția presupune ca toate bucatele sfințite să fie consumate, fără risipă.

„Ar fi bine dacă toată lumea ar fi cu inima deschisă”

Alții văd în această zi un moment de reflecție profundă. Molnár Csaba, în vârstă de 75 de ani, a declarat că sărbătoarea Învierii ar trebui să îi determine pe oameni să fie mai buni și să respecte valorile creștine. „Ar fi bine dacă toată lumea ar fi cu inima deschisă și cu gânduri bune față de ceea ce ne învață Biblia (…). Dacă am respecta cele 10 porunci, cât de bucuroși am putea fi”, a spus acesta. El a adăugat că s-a rugat pentru o societate mai dreaptă și pentru eliminarea „forțelor rele” din viața publică.

Ábrahám Árpád a vorbit despre importanța păstrării tradiției și despre nevoia de solidaritate, exprimându-și dorința ca toți oamenii să aibă acces la hrană și ca în lume să fie pace.

Preotul Darvas Kozma József, prezent la ceremonie de mulți ani, a explicat semnificația religioasă a ritualului, arătând că sfințirea bucatelor este „un sacrament viu”, inspirat din exemple biblice precum înmulțirea pâinilor sau Cina cea de Taină.

Tradiția sfințirii bucatelor în centrul orașului datează din 2001

Viceprimarul municipiului, Bors Béla, a subliniat rolul comunității și al credinței în menținerea tradiției. El a amintit că evenimentul a ajuns la cea de-a 25-a ediție și că a fost organizat inclusiv în perioada pandemiei, cu respectarea restricțiilor. „Sunt recunoscător că fac parte dintr-o comunitate în care putem sărbători împreună Paștele (…). Atât timp cât putem să ne adunăm liberi, mii de oameni împreună, înseamnă că există viitor și speranță”, a declarat acesta.

Slujba a fost oficiată de fostul episcop al Arhiepiscopiei Romano-Catolice de Alba Iulia, Tamas Jozsef, alături de mai mulți preoți. După ceremonie, aceștia au mers printre credincioși pentru a sfinți bucatele și a le transmite urări de Paște.

Tradiția sfințirii bucatelor în centrul orașului datează din 2001, când a fost introdusă pentru a permite participarea unui număr mai mare de credincioși, în condițiile în care bisericile deveniseră neîncăpătoare. De atunci, evenimentul a devenit un simbol al Paștelui catolic în zonă și un reper pentru comunitatea locală, fiind preluat și în alte orașe din regiune.