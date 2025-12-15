Partidul SENS cere Camerei Deputaţilor să respingă proiectul privind pulverizarea aeriană a pesticidelor cu drone, transmite Agerpres.

Metoda respectivă este strict interzisă prin Directiva 2009/128/CE (art. 9), transpusă în legislaţia naţională prin OUG nr. 34/2012, transmite SENS, luni, pe pagina sa de Facebook.

„După ani de zile în care societatea civilă a încercat să limiteze utilizarea pesticidelor în România – în timp ce multe dintre acestea sunt restricţionate sau interzise în restul ţărilor din UE – în Parlament avansează alarmant de repede o nouă propunere legislativă care ar permite pulverizarea aeriană a pesticidelor cu drone, o practică interzisă în Uniunea Europeană încă din 2009”, informează SENS.

Partidul cere Camerei Deputaţilor să respingă această iniţiativă legislativă şi „să respecte dreptul tuturor la sănătate” şi la un mediu curat.

SENS menţionează că nu se opune digitalizării şi progresului tehnologic în agricultură. Dimpotrivă, susţine folosirea dronelor “în scopuri utile şi non-toxice”, precum: imagistică agricolă şi cartarea culturilor; monitorizarea sănătăţii solului şi a plantelor; depistarea timpurie a bolilor, dăunătorilor sau stresului hidric; sprijinirea fermierilor în luarea unor decizii mai bune şi mai eficiente.

“Însă utilizarea dronelor pentru pulverizarea chimică aeriană rămâne un risc major şi o practică incompatibilă cu standardele europene de siguranţă. Organizaţii civice, apicultori şi fermieri avertizează: pulverizarea aeriană creşte masiv riscul de contaminare a apelor, a zonelor rezidenţiale şi a habitatelor naturale; polenizatorii, biodiversitatea, fermele mici şi oamenii sunt grav ameninţate prin dispersia necontrolată a substanţelor chimice”, precizează sursa citată.

Este invocat de asemenea un sondaj CURS realizat în acest an, conform căruia 89% dintre români se opun utilizării pesticidelor.

Totodată, promovarea acestor tehnologii cu drone în legislaţie riscă să accentueze dependenţa fermierilor de soluţii “scumpe şi inaccesibile”, în loc să susţină măsuri “simple, practice şi cu adevărat accesibile” tinerei generaţii de fermieri.

“Solicităm o dezbatere reală, cu toţi actorii relevanţi, privind utilizarea pesticidelor şi evaluarea responsabilă a noilor tehnologii. SENS susţine tranziţia către practici agroecologice şi regenerative, reducerea drastică a pesticidelor, a antibioticelor şi a inputurilor chimice şi investiţii în prevenţie şi protejarea solului, a apei şi a biodiversităţii. SENS susţine, de asemenea, populaţia neauzită şi nou veniţii în spaţiul rural, cu fermele mici şi noua generaţie de fermieri agroecologici care constituie un pilon esenţial al securităţii şi siguranţei alimentare şi transformă zonele rurale ale ţării într-un bun valoros pentru oameni şi natură”, menţionează formaţiunea.

Pe data de 11 decembrie, asociaţii ale apicultorilor şi fermierilor, alături de organizaţii ale societăţii civile, au avertizat, într-o scrisoare deschisă, asupra ritmului alarmant cu care avansează în Parlament o iniţiativă legislativă ce ar permite pulverizarea aeriană a pesticidelor cu drone, o practică interzisă în Uniunea Europeană din 2009.

Conform sursei citate, propunerea a fost adoptată de Senat în procedură de urgenţă la finalul lunii noiembrie şi a fost transmisă imediat Camerei Deputaţilor, care a stabilit un termen de doar trei săptămâni pentru raportul Comisiei pentru agricultură.

“Această grabă ridică semne de întrebare cu privire la transparenţa şi fundamentarea procesului decizional. Practica adoptării grăbite a unor legi cu impact major, în preajma sărbătorilor, este profund îngrijorătoare şi nejustificată, în condiţiile în care tratamentele chimice nu se aplică în sezonul rece”, consideră semnatarii scrisorii deschise.