Cât de secretă e în realitate rețeta de Coca Cola? Există multă mitologie în jurul ei, păstrată, se spune, mai ceva ca secretul piramidelor egiptene în seifuri închise cu șapte lacăte precum o Matrioska rusească în sediul din Atlanta. E o imagine recurentă și care întreține mitul, necesar oricărui brand cu o veche istorie în spate. În realitate, e un secret industrial protejat brevetat, cu durată nelimitată, dar e și multă strategie de marketing, un narativ de succes. Formula exactă în sine este secretă, e real, la fel cum e cazul cu multe alte produse, dar se știe din ce este alcătuit amestecul aromatic ce îi conferă acel gust ușor de recunoscut, scrie publicația de sector Il Fatto Alimentare

Deloc secret este că rețeta conține apă, zahăr, colorant caramel și dioxid de carbon. Însă ceea ce îi conferă gustul caracteristic e altceva Mechandise 7X – acesta este de facto ingredientul secret. Termenul a fost introdus de John Pemberton, farmacistul care a inventat băutura în 1886, și se referă la amestecul special de uleiuri esențiale aromatice. Nu este foarte clară semnificația lui 7X. Curentul de gândire majoritat asociază cifra 7 cu numărul aromelor pe care le conține amestecul, iar „X” simbolizează ideea de secret.

Un ziarist american din Atlanta a investigat și a ajuns la o formulă foarte precisă

Deși rețeta exactă este secretă și păzită la sediul Coca-Cola din Atlanta, în timp au apărut o serie de scurgeri de informații. Varianta cea mai acreditată în privința componentelor amestecului, elaborată de un jurnalist de la Atlanta Journal-Constitution și publicată în 1979 de This American Life ar fi: