03 apr. 2026, Articole / Reportaje
Ce este Carpathian Jerky, made in Neamț / Produsul este făcut din ingrediente naturale, după o rețetă artizanală și are un termen de valabilitate de 6 luni
Sursa foto: G4Food
Cuprins
  1. Este recomandat ca chipsurile să fie ținute la temperatura camerei
  2. De ce este un produs mai scump
  3. Snack pentru consumatorul activ

Carpathian Jerky sau chipsurile din carne deshidratată, este un business local din Neamț, născut din dorința unui tată și a fiului său (Adrian și George), de a crea un snack proteic curat, fără conservanți, fără nitriți și fără aditivi.

Carpathian Jerky produce gustări din carne deshidratată, inspirate din rețete tradiționale și adaptate pentru consumul modern. Produsele sunt realizate din carne de vită, pui și porc, provenită din ferme locale și pot fi găsite în Carrefour, acesta fiind unul dintre producătorii locali pe care supermarketul a mizat și îl promovează la raft, în cadrul campaniei „De aici, de aproape”.

Rareș Chilea, reprezentantul companiei, a explicat pentru G4Food, conceptul produsului:

„Noi, practic, vindem carne deshidratată. Carnea este de vită, de pui sau de porc.”

Procesul de producție este unul simplu, dar atent controlat, fără aditivi sau conservanți.

Este recomandat ca chipsurile să fie ținute la temperatura camerei

”Practic, sunt un soi de chipsuri, sănătoase, ținute 12 ore la deshidratat, după care carnea este împachetată termic și livrată. Nu trebuie ținută în frigider absolut deloc, pentru că are tendința tot timpul, să se strângă.

De asta este recomandat ca chipsurile să fie ținute la temperatura camerei, între 18 și 24 de grade. Și, în termen de 6 luni de zile, vă garantăm că nu o să aveți nicio problemă cu ele. Toată carnea provine de la ferme locale din judetul Neamț, iar sarea este de salină. Este o proteină foarte bună, recomandată persoaneleor care fac sport, celor care urcă pe munte, copiilor care călăptoresc, adică, decât să cumpere o gustare nesănătoasă, sau să manance o pungă de chipsuri sau jeleuri, mai bine  le cumpără părinții o pungă din asta, pentru că este sănătoasă, dar și gustoasă”, spune Rareș Chilea, reprezentantul companiei.

Produsul este promovat ca alternativă la snackurile ultra-procesate, fiind ușor de transportat și cu termen de valabilitate extins.

De ce este un produs mai scump

Reprezentanții companiei spun că prețul reflectă materia primă și procesul de producție. O punguță de 50 de grame, costă intre 22 și 34 lei, în funcție de tipul de carne.

„Pentru fiecare pungă de 50g de jerky, folosim aproximativ 250g de carne crudă de cea mai bună calitate. Prin deshidratare, reușim să concentrăm aromele și nutrienții, oferindu-ți un produs premium care justifică fiecare bănuț.”

Snack pentru consumatorul activ

Brandul pune accent pe tradiție și proces artizanal.

„Fiecare fâșie de Carpathian Jerky este o feliuță de patrimoniu. Carnea de vită selectată manual de la fermierii locali pasionați este transformată (…) într-un produs care reține aromele pline și textura specifică.”

Produsul este poziționat ca o gustare pentru consumatorii activi, dar și pentru cei care caută alternative mai sănătoase.

 

