30 mart. 2026, Agricultura României, în noul context global
Iulia Blagu, președintele ANFA, despre concluziile Conferinței „România în noul context global"

Iulia Blagu este președintele-fondator al Asociației Naționale a Femeilor din Agricultură (ANFA). În această calitate, dublată de cea de conducătoare de fermă, a participat la conferința organizată de G4Food și Economedia.

„Autoritățile statale ar trebui să aibă mai multă grijă de fermieri”

Am întrebat-o pe Iulia Blagu cu ce mesaj a plecat acasă după conferința „România în noul context global”. Răspunsul său este aliniat situației actuale creată de criza de carburanți.

„Conferință a fost foarte binevenită, ca și moment”, consideră Iulia Blagu.

„Am plecat acasă cu mesajul domnului Victor Negrescu, care a făcut apel la instituțiile publice statale să fie mai ferme în dialogul cu Parlamentul European și, în general, cu Bruxelles-ul.

Văd că este un mesaj foarte clar, pe care și noi, ca mediu asociativ, îl observăm. Este nevoie, în acest moment, de mai multă protecție pentru fermierii din România, prin vocea autorităților naționale.

Resimțim această nevoie din plin și, din punctul meu de vedere, n-ar fi trebuit să o resimțim atât de repede. Pentru că, încă din primele zile ale izbucnirii acestui nou conflict armat, o mare parte dintre distribuitorii de motorină au crescut vertiginos prețurile, deși mai aveau stocuri.

Cred că aceasta este o problemă pe care Consiliul Concurenței ar putea să o verifice mai îndeaproape. Există o mare incertitudine privind durata acestui context.

Iulia Blagu: „Această incertitudine nu ne lasă noaptea să dormim!”

„Această incertitudine nu ne lasă noaptea să dormim prea ușor, pentru că trebuie să ne asumăm riscuri semnificative.

Deja ieri (luni, 23 martie – n.red,), aveam o cotație de peste 10 lei pentru plata motorinei la termen.

Nu am, în acest moment, o nevoie imediată, dar va veni acel punct în care vom consuma rezerva pe care ne-am constituit-o.

Și ne îngrijorează, pe termen mai lung, ce vom face cu suprafețele agricole începând din toamnă.

Pentru că, pe lângă motorină, avem și aceste blocaje de livrări — știu că, în acest moment, livrările sunt întârziate — și prețurile la îngrășăminte sunt în continuă creștere.

Nu știu dacă există, în acest moment, mecanisme de sprijin, așa cum pot exista în cazul motorinei (prin reducerea accizelor sau alte măsuri).

Nu știu ce mecanisme avem pentru îngrășăminte. Asta mă face să fiu un pic mai reținută și mai îngrijorată”, a arătat președintele ANFA.

G4Food a lansat seria editorială „De la pompă la raft”, dedicată modului în care scumpirile la energie și carburanți se propagă în lanțul alimentar și ajung, în final, în prețul plătit de consumatori. Vom urmări, pe rând, impactul asupra producătorilor, transportului, procesării și retailului, pentru a arăta unde se acumulează costurile și cum se traduc ele în coșul zilnic al românilor. De această dată am stat de vorbă cu Ion Păunel, cunoscut legumicultor din județul Olt.

