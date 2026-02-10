Parlamentul European a făcut un pas decisiv în reglementarea relațiilor comerciale cu țările din blocul Mercosur (Brazilia, Argentina, Uruguay și Paraguay). Miza? Protejarea fermierilor europeni de un aflux de produse agricole sud-americane care ar putea să nu respecte standardele stricte ale Uniunii Europene.

Rezultatul votului a fost unul categoric: 483 de voturi pentru, 102 împotrivă și 67 de abțineri.

Cum au votat europarlamentarii români

Nu mai puțin de 30 de europarlamentari români au votat în favoarea regulamentului. Această susținere masivă a venit de la aproape toate grupurile politice

Acuzații de „înfrățire” PSD-AUR

Deși votul final a fost pentru, europarlamentarul USR Dan Barna l-a acuzat pe Andi Cristea (PSD) că ar fi semnat alături de europarlamentari AUR un amendament.

Dan Barna a acuzat o „înfrățire iresponsabilă” între PSD și AUR, susținând că aceștia au încercat să blocheze măsurile de protecție. Conform lui Barna, orice amendament votat ar fi putut invalida întregul acord privind clauzele de salvgardare, lăsând fermierii expuși.

Siegfried Mureșan (PNL) a punctat și el această aliniere, numind-o „o colaborare câteodată accidentală, câteodată programatică” din care nu a ieșit niciodată nimic bun pentru România.

Replica PSD

Eurodeputatul Andi Cristea a respins acuzațiile, precizând că semnătura sa a fost pe un amendament tehnic (privind evitarea folosirii rezervei de criză a PAC pentru fondurile de sprijin) și că, în final, a votat pentru clauza de salvgardare. Argumentul său: „Doar votând această clauză putem proteja fermierii de produse care nu sunt conforme cu standardele europene”.

Ce înseamnă acest vot pentru fermierul român?

Prin aprobarea acestor clauze de salvgardare, UE va putea:

Reintroduce tarife vamale dacă importurile masive din America de Sud destabilizează piața internă. Monitorizează strict standardele de calitate (pentru a evita concurența neloială a produselor tratate cu substanțe interzise în UE). Intervenția rapid în cazul în care anumite sectoare (precum cel al cărnii de vită sau al cerealelor) sunt grav afectate.

Dan Motreanu (PNL): „Am votat pentru garanții mai puternice”

Europarlamentarul PNL a precizat în declarația dată publicității după exprimarea votului că „este esențial ca fermierii noștri să nu fie scoși de pe piață de produse mai ieftine, dar care nu respectă normele noastre de mediu și siguranță alimentară.”