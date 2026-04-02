Fermierii au avut nevoie, mai mult ca oricând, de capital și de soluții de finanțare adaptate la contextul economic/ Liviu Dobre, CEO al Agricover Holding: „Am extins finanțarea la peste 3,72 miliarde lei și ne-am calibrat oferta în funcție de dinamica pieței”

02 apr. 2026, Agribusiness
Foto: Agricover
Cuprins
  1. Finanțarea, motorul principal al creșterii
  2. Optimizarea costurilor
  3. Investiții în tehnologie și noua generație
  4. Perspective pentru 2026

Într-un an marcat de volatilitatea prețurilor și presiuni constante asupra lichidității din ferme, Grupul Agricover a reușit să își consolideze poziția financiară, încheind exercițiul financiar 2025 cu un profit net de 103,9 milioane lei. Rezultatul reprezintă o creștere de 12% față de anul precedent, demonstrând o reziliență sporită a modelului de afaceri integrat într-un context macroeconomic dificil, transmite compania într-un comunicat de presă remis G4Food.ro.

Finanțarea, motorul principal al creșterii

Segmentul Agrifinance a rămas principalul pilon de performanță al grupului. Într-o perioadă în care sistemul bancar tradițional a manifestat prudență în creditarea sectorului agricol, Agricover și-a extins portofoliul de credite cu 17%, depășind pragul de 3,72 miliarde lei.

Venitul net din dobânzi a atins 262 milioane de lei, în creștere cu 13%. Această evoluție a fost susținută de o politică riguroasă de management al riscului, rata creditelor neperformante (NPL) fiind menținută la un nivel stabil de 4,72%. Liviu Dobre, CEO al Agricover Holding, subliniază importanța acestui sprijin:

„2025 a fost un an în care fermierii au avut nevoie, mai mult ca oricând, de capital și de soluții adaptate la contextul economic. Am extins finanțarea la peste 3,72 miliarde lei și ne-am calibrat oferta în funcție de dinamica pieței.”

Optimizarea costurilor

După provocările anilor anteriori, segmentul de Agribusiness (vânzarea de inputuri precum semințe, pesticide și nutriție) a revenit pe un profit stabil. Veniturile din acest sector au urcat la 1,53 miliarde lei, o creștere de 13% față de 2024.

Eficiența a fost cuvântul de ordine în 2025: EBITDA a înregistrat un salt impresionant de 60%, ajungând la 33,5 milioane lei. Fermierii s-au orientat către optimizarea cheltuielilor pe hectar, iar grupul a răspuns prin eficientizarea distribuției și o monitorizare atentă a creanțelor, reușind un grad de încasare de peste 96%.

Investiții în tehnologie și noua generație

Privind spre viitor, Agricover mizează pe digitalizare și pe formarea profesională a agricultorilor. Programul „Tineri Lideri pentru Agricultură” a ajuns la a șaptea promoție, vizând formarea a 1.000 de cursanți pentru a asigura schimbul de generații într-un sector tot mai dependent de management performant.

În ceea ce privește direcția strategică, Liviu Dobre explică viziunea grupului pentru perioada următoare:

„Agricultura depinde tot mai mult de capacitatea de adaptare la climă, la prețuri și la costuri. În acest context, cheia este să înțelegi din timp direcția pieței și să construiești soluții relevante pentru fermieri.”

Perspective pentru 2026

Pentru anul în curs, Agricover anticipează o consolidare a cotei de piață. Deși apetitul general pentru finanțare în sectorul agricol este în scădere, grupul și-a asigurat resursele necesare pentru a susține fermierii cu produse menite să optimizeze costurile de producție și să răspundă presiunii asupra capitalului de lucru. Într-o piață aflată în plin proces de maturizare, integrarea dintre finanțare, inputuri și tehnologie rămâne pilonul central al strategiei Agricover.

