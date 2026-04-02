Primele două săptămâni ale Campaniei 2026 derulate de APIA au adus un număr semnificativ de solicitări. Potrivit datelor transmise de AGERPRES, fermierii au depus peste 116.000 de cereri de plată. Suprafețele declarate însumează aproape 433.000 de hectare.

Conform unui comunicat oficial al instituției, în perioada 16 – 31 martie au fost înregistrate exact 116.482 de cereri. Acestea acoperă o suprafață totală de 432.739,65 hectare. Ritmul depunerilor indică un interes ridicat din partea fermierilor încă de la începutul campaniei.

Termenul-limită pentru depunerea cererilor este stabilit pentru 5 iunie 2026. Reprezentanții APIA subliniază importanța respectării acestui termen. Fermierii sunt contactați în mod direct de funcționarii instituției pentru programare. Aceștia sunt rugați să respecte data și ora stabilite pentru depunere.

Instituția precizează că fiecare solicitant trebuie să depună o singură cerere de plată. Regula se aplică inclusiv în cazul exploatațiilor aflate în localități sau județe diferite. De asemenea, fermierii beneficiari trebuie să își actualizeze datele pentru Campania 2026.

Cereri completate online

Procesul de completare a cererilor se desfășoară în format digital. Documentele, inclusiv declarația de suprafață, sunt completate prin aplicația AGI Online. Platforma geospațială este disponibilă pe site-ul oficial al APIA.

Pentru sectorul zootehnic, procedura include o etapă suplimentară. Fermierii trebuie să completeze declarația specifică înainte de accesarea aplicației. Aceasta se face conform programării stabilite cu funcționarii APIA.

Reprezentanții instituției atrag atenția asupra responsabilității privind documentele depuse. Legalitatea și valabilitatea actelor revin fermierului sau autorității emitente. Semnarea cererii este obligatorie în toate cazurile.

APIA încurajează utilizarea semnăturii electronice pentru simplificarea procedurilor. Această metodă poate reduce timpul de procesare și facilitează depunerea documentelor.

Campania 2026 se desfășoară într-un context în care digitalizarea devine tot mai importantă. Autoritățile încearcă să eficientizeze interacțiunea cu fermierii. Numărul ridicat de cereri depuse în primele două săptămâni confirmă interesul pentru accesarea fondurilor agricole.