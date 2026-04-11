O femeie de 35 de ani a fost sancționată de polițiștii din Constanța după ce a circulat cu 176 km/h pe DN 38, motivând că se grăbea acasă pentru a nu-i arde cozonacii din cuptor, transmite MEDIAFAX.

Potrivit unui mesaj publicat de Poliția Constanța, șoferița a fost oprită de echipajele Biroului Siguranță Rutieră Mangalia, după ce aparatul radar a înregistrat viteza mult peste limita legală.

„Aseară, pe DN 38, o șoferiță de 35 de ani a testat limitele fizicii: 176 km/h. Oprită de colegii noștri de la Biroul Siguranță Rutieră Mangalia, vitezometrul s-a oprit la cifra magică de 176 km/h. Motivul invocat? Un scenariu demn de o dramă culinară: «Se ard cozonacii în cuptor!»”, au transmis reprezentanții instituției.

Polițiștii au ironizat situația, subliniind că riscurile unei astfel de viteze sunt mult mai grave decât pierderea unui preparat din cuptor. „Nu știm dacă aluatul era cu nucă sau cu stafide, dar știm sigur că la o asemenea viteză, riscul nu era doar să iasă cozonacul prea rumenit, ci să se transforme întreaga mașină într-o amintire”, au adăugat aceștia.

Pentru „urgența culinară”, femeia a rămas fără permis de conducere pentru 120 de zile și a primit o amendă de peste 1.800 de lei.

„Dragi șoferi, cozonacul se savurează în familie, nu pe radar. Indiferent cât de tare „crește” aluatul, vă rugăm să nu lăsați și viteza să crească peste limită”, au mai transmis polițiștii, care le urează participanților la trafic drumuri bune și sărbători liniștite.