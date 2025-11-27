Sărbătorile de iarnă aduc în județul Cluj oferte construite în jurul gastronomiei locale. Tot mai mulți turiști vor liniște, natură și mese tradiționale. Muntele devine decorul ideal. Pensiunile completează experiența cu ciubăr, saună și seri relaxante. Drumețiile în Apuseni sunt nelipsite, notează Cluj24.

Relaxare și experiențe în aer liber

Pensiunea Popas în Apuseni este în satul Răchițele, aproape de Cascada Vălul Miresei. Lângă ea se află obiective cunoscute. Pietrele Albe, Vlădeasa, Lacul Beliș-Fântânele sunt ușor accesibile.

Meniul pensiunii este un argument principal. Bucatele sunt locale și gătite în casă, iar pălinca nu lipsește. Plăcintele ardelenesti, papanașii cu gem de afine, balmoșul, gulașul, sarmalele și mămăliga sunt pregătite cu ingrediente locale, iar oaspeții primesc deserturi tradiționale și băuturi din gospodărie.

Sejurul de Crăciun include cazare cu demipensiune, masă festivă, acces la saună și ciubăr. Prețul este de 500 de lei pe noapte și sunt reduceri pentru copii. Pentru Revelion există două pachete. Demipensiune la 599 lei sau pensiune completă la 665 lei pe noapte, cu ședere minimă de trei nopți.

Ciubărul cu aeromasaj este foarte căutat dar și saună și jacuzzi sunt disponibile. Oaspeții pot face drumeții, pot încerca tiroliană sau plimbări cu bicicleta. Se pot organiza vizite la peșteri și tururi cu sania, pensiunile oferind posibilotatea de a avea contact direct cu natura.

Gastronomie și spa la 1.250 de metri altitudine

Pensiunea din Mărișel propune pachete pentru Revelion 2026. Demipensiune, mese festive și acces spa sunt incluse. Se organizează artificii în noaptea dintre ani. Prețul este de 1.800 lei pentru trei nopți. Pentru patru nopți tariful urcă la 2.200 lei, dar pentru opiii sub 6 ani este gratis și sunt reduceri pentru grupuri. Restaurantul are specific românesc și 50 de locuri. Se mizează pe preparate tradiționale și ingrediente locale.

Dulceață fără zahăr și prânz festiv de Crăciun

Cabana Moților promovează un concept orientat spre natură. Camerele nu au televizor, turiștii sunt invitați să se bucure de munte.

Oferta „Vacanță cu tradiții de Crăciun” include demipensiune și prânz festiv, la un preț promoțional. Preparatele sunt pregătite în casă, dulcețurile sunt făcute din fructe de pădure culese din zonă. Există variante fără zahăr pentru cei care vor desert sănătos. Pentru Revelion sunt două pachete cu preț redus și mese festive.

Cină de Ajun și centru spa, la Pensiunea Andreea

În Băișoara, Pensiunea Andreea propune masă de Crăciun cu preparate tradiționale. Platouri reci, friptură cu garnituri și prăjituri de casă. Oaspeții au acces la piscină interioară, saună și jacuzzi. Gastronomia completă experiența de relaxare. Temperatura apei este confortabilă. Sauna este recomandată pentru circulație și relaxare musculară.

Porc la proțap și spa inclus

Pensiunea din Moldovenești pune accent pe programul gastronomic. Porc la proțap, pește cu mămăligă și sarmale. Se oferă vin și prăjituri din partea casei. Turiștii au acces gratuit la spa. Prețul este de 2.300 lei. Copiii mici plătesc mai puțin.

Munții Apuseni devin scena unor vacanțe cu accent pe mâncare bună. Ciubărul, sauna și mesele festive completează atmosfera. Platourile tradiționale și rețetele din zonă atrag turiști în căutarea autenticului. Muntele promite liniște, aer curat și bucuria unor sărbători petrecute în natură.