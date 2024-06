Nigella Lawson, critic culinar și vedetă TV internațională, recomandă o carte de bucate românească / Recent, ea a promovat plăcintele ardelenești

Nigella Lawson este una dintre cele mai influente personalități din lumea gastronomică. Critic culinar, autoare de cărți de bucate devenite bestsellere internaționale și gazdă a mai multor emisiuni de gătit ce se difuzează în întreaga lume, Nigella Lawson a postat ieri pe site-ul său o rețetă de plăcinte ardelenești.

Rețeta este preluată din volumul Irinei Georgescu, TAVA, apărut în 2022 în Regatul Unit și, ulterior, tradus în multe alte limbi. TAVA a câștigat anul trecut prestigiosul premiu american James Beard la categoria baking.

În 2020, Irina Georgescu a publicat o altă carte dedicată bucătăriei românești Carpathia – food from the heart of Romania, care fusese pe lista scurtă de nominalizări pe UK Guild of Food Writers for the Best International Cookbook Award, iar traducerea în germană fusese premiată German Culinary Academy.

În ceea ce privește Best International Cookbook Award, românii se pot lăuda și cu premiul pentru cea mai bună carte de bucate Est-Europeană 2023 câștigat de volumul Zămuri, supe, zupe și năcreli – rețete ardelenești din bătrâni de Mircea Groza.

Nigella Lawson a descoperit-o pe Irina Georgescu în pandemie prin intermeniul primei cărți despre care a avut numai cuvinte de laudă. Vedeta de televiziune a scris o prezentare a volumului Carpathia: Food From the Heart of Romania pe blogul său. Ulterior, criticul culinar a acceptat să recomande volumul TAVA chiar pe copertă unde se declară o admiratoare a româncei.

TAVA este un volum tipărit în condiții grafice excelente care conține povești și rețete de prăjituri și copturi din Ardeal.