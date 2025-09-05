Sandwich cu pesto și ou pentru micul dejun / Rețetă rapidă, sănătoasă și gata în 10 minute / Poate fi transformat într-o variantă vegană

Un mic dejun rapid și hrănitor poate fi și gustos. Sandwich-ul cu pesto și ou este soluția ideală pentru dimineți aglomerate, promite eatingwell.com. Timpul de preparare este de doar 10 minute, iar ingredientele aduc atât savoare, cât și nutrienți esențiali. Microgreens — tulpini tinere de legume recoltate după primele frunze adevărate — oferă un plus de vitamine și minerale. Dacă nu ai la dispoziție microgreens, poți folosi germeni de lucernă sau frunze tăiate de salată baby.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Ingrediente cheie pentru un sandwich sănătos

1 lingură ulei de măsline extravirgin

1 ou mare

2 linguri pesto de busuioc refrigerat

1 brioșă engleză integrală, despicată și prăjită (chiflă)

2 uncii de avocado feliat (aproximativ 6 felii)

3/4 cană microgreens (sau germeni de lucernă, frunze tăiate de salată baby, rucola baby, spanac tânăr sau alte soiuri de frunze tinere)

1/4 linguriță coajă de lămâie rasă

1 linguriță suc de lămâie

1/8 linguriță sare

1/8 linguriță ardei roșu zdrobit

Indicații

Încălziți uleiul într-o tigaie mică antiaderentă la foc mediu, aproximativ 1 minut. Spargeți cu grijă oul în tigaie. Gătiți până când albușul este complet întărit și se formează margini crocante, 3 până la 5 minute.

Între timp, întindeți 1 lingură de pesto pe fiecare jumătate de brioșă. Puneți felii de avocado deasupra unei jumătăți de brioșe.

Aruncați microgreens, coaja de lămâie, sucul de lămâie, sarea și ardeiul roșu zdrobit împreună într-un castron mic. Așezați oul peste avocado și acoperiți cu amestecul de microgreen. Se acoperă cu jumătatea de brioșă rămasă și micul dejun e gata.

Beneficiile nutriționale ale acestui mic dejun

Acest sandwich nu doar că este delicios, dar este și echilibrat nutrițional:

Proteine complete din ou, care susțin energia pe parcursul dimineții.

Grăsimi sănătoase din avocado pentru inimă și creier.

Antioxidanți și vitamine din microgreens și busuioc.

Fibre din pâinea integrală, care ajută digestia și mențin senzația de sațietate.

De ce să alegi acest mic dejun

Pe lângă gustul său proaspăt și textura plăcută, acest sandwich este ușor de adaptat. Poți să-l transformi într-o variantă vegană, eliminând oul și adăugând tofu sau hummus. Pesto-ul poate fi făcut în casă, controlând cantitatea de ulei și sare, ceea ce face preparatul și mai sănătos.

Sandwich-ul cu pesto, avocado și microgreens este un exemplu de mic dejun rapid, nutritiv și sofisticat. În doar 10 minute, poți avea o masă echilibrată, bogată în proteine, grăsimi sănătoase și vitamine, care îți oferă energie și vitalitate pentru întreaga dimineață. Versatilitatea rețetei permite adaptarea la preferințele fiecăruia, păstrând totodată gustul proaspăt și autentic.