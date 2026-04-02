Un sandviș simplu și rapid poate deveni o alegere perfectă într-o zi aglomerată. Cu toții știm că în această perioadă, înaintea sărbătorilor, majoritatea dintre noi ne angajăm în prea multe activități, iar timpul pare că se comprimă. În acest context, un sandviș rapid, sățios și gustos este o alegere perfectă.

Această combinație de somon afumat, brânzeturi cremoase și verdeață proaspătă oferă un gust echilibrat și rafinat. Se prepară în doar câteva minute și este ideal atât pentru un prânz ușor, cât și pentru o gustare rapidă, dar sățioasă.

Ingrediente

2 felii de pâine integrală

1 lingură de cremă de brânză

1 lingură de brânză de capră cremoasă (opțional)

2 felii de somon afumat

1 linguriță de ulei de măsline

½ linguriță de mărar verde (sau după gust)

piper negru măcinat, după gust

1 roșie

2 inele de ceapă

Mod de preparare

Unge o felie de pâine cu crema de brânză și, dacă dorești, cu brânza de capră. Așază deasupra feliile de somon afumat. Stropește cu ulei de măsline, apoi presară piper după gust. Adaugă o felie de roșie și două inele de ceapă, apoi presară mărarul verde.