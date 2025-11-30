Pentru sărbătoriții de Sf. Andrei, dar și pentru masa din ziua liberă de 1 Decembrie, pregătim un tortuleț cu gust și arome de sezon: cu nucă, mere, scorțișoară și lămâie.

Preparare blaturi cu nucă

Ingrediente

6 Ouă

180g de zahăr

180g de făină

100g de nucă măcinată fin

1 linguriță de praf de copt

1 vârf de cuțit de sare

1 linguriță extract de vanilie.

Preparare blat

Preîncălziți cuptorul la 170-180°C. Pregătiți două tăvi de tort (diametrul de $20-22 cm) tapetate cu hârtie de copt pe fund.

Separați ouăle. Bateți albușurile cu sarea până obțineți o spumă tare, apoi adăugați zahărul treptat, mixând până la obținerea unei bezele lucioase și ferme.

Încorporați gălbenușurile și extractul de vanilie, amestecând ușor, la viteză mică.

Într-un bol separat, amestecați făina, nuca măcinată și praful de copt.

Adăugați amestecul uscat peste bezea în două tranșe, încorporând ușor cu o spatulă, cu mișcări de jos în sus, pentru a menține compoziția aerată.

Împărțiți compoziția în mod egal în cele două forme și coaceți timp de aproximativ 30 de minute. Lăsați blaturile să se răcească complet pe un grătar.

Inserția de mere caramelizate

Ingrediente

4-5 mere curățate

80 g de zahăr

1 linguriță scorțișoară.

Preparare mere:

Curățați merele de coajă și cotor și tăiați-le cuburi mici.

Topiți zahărul într-o crăticioara, cu grijă să nu se ardă, doar să se caramelizeze puțin.

Adăugați cuburile de mere și scorțișoara. Gătiți la foc mediu câteva minute, amestecând, până când merele s-u înmuiat puțin. Nu le faceți piure..

Lăsați umplutura de mere să se răcească complet înainte de asamblare.

Crema de brânză cu vanilie

Ingrediente

500g de brânză cremoasă

300 de ml smântână pentru frișcă (cu min. 30% grăsime, foarte rece)

150g zahăr pudră (sau după gust)

Coaja rasă de la o lămâie

1 linguriță extract de vanilie

Preparare Cremă:

Într-un bol, mixați brânza cremoasă cu zahărul pudră, coaja de lămâie și vanilia doar până la omogenizare, având grijă să nu mixați în exces.

Într-un bol separat, bateți smântâna pentru frișcă până devine o frișcă fermă. Cu grijă să nu se taie.

Adăugați frișca bătută peste amestecul de brânză și încorporați-o ușor, cu o spatulă, prin mișcări circulare, până obțineți o cremă aerată și fină.

Asamblarea tortului

Așezați primul blat pe platoul de servire. Puteți însiropa blaturile foarte puțin, dacă doriți. Cu un poș daceți aveline pe margine și întindeți un strat de cremă în mijloc (jumătate din cantitatea totală). Puneți și merele caramelizate peste crema din mijloc. Păstrați o lingură de bucățele de mere pentru decor.

Așezați al doilea blat și cu poșul faceți aveline din cealaltă jumătate din cremă pe tot blatul.

Apoi decorați cu bucățele de mere, căpșuni, bombonele decoraative, etc.

Lăsați tortul la frigider pentru cel puțin 4-6 ore (ideal peste noapte) pentru a se așeza și a se pătrunde aromele.

Poftă bună! și La mulți ani!