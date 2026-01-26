Pentru mii de tineri din Spania, împlinirea vârstei de 18 ani înseamnă pierderea oricărei forme de protecție instituțională. Fără familie, fără acte și fără acces la piața muncii, mulți ajung în stradă, scrie lavanguardia.com. De peste un deceniu și jumătate, Fundația Raíces încearcă să rupă acest cerc, folosind o soluție aparent simplă: munca, demnitatea și încrederea. Proiectul Cocina Conciencia, devenit astăzi parte a inițiativei mai ample Empleo Conciencia, este rezultatul unei lupte juridice, sociale și umane începute în anii 2000 de Lourdes Reyzábal și mama sa, María Teresa González-Aller.

Fundația Raíces a fost înființată în 1996, la Madrid, pentru a sprijini persoanele aflate în risc de excluziune socială. În primii ani, activitatea s-a concentrat pe asistență socială și apărare juridică. Totul s-a schimbat însă după ce fondatoarele au descoperit situația dramatică a minorilor neînsoțiți ajunși în Spania.

Între 2003 și 2006, sute de copii au fost repatriați forțat cu doar câteva zile înainte de a împlini 18 ani, deși legea prevedea protecție. Poliția îi ridica din centrele de plasament și îi urca în avioane în zori. Fundația a documentat peste 250 de astfel de cazuri și a dus lupta în instanță până la Curtea Constituțională.

În 2009, verdictul a schimbat legislația privind imigrația, iar repatrierile au fost oprite. Victoria juridică a scos însă la iveală o altă problemă: tinerii care rămâneau în Spania erau abandonați la majorat, fără sprijin real.

Restaurantele, prima șansă reală la muncă

Punctul de cotitură a venit odată cu implicarea jurnalistei Cristina Jolonch. După publicarea unei investigații despre acești tineri, primul intervievat, Lhoussaine, trăia pe străzile din San Sebastián. În câteva ore, Jolonch a reușit să-i obțină un contract de muncă și un loc de cazare la restaurantul Mugaritz, unul dintre cele mai apreciate din lume. Responsabilitatea pentru tânăr a fost preluată de chef Andoni Luis Aduriz. Gestul a deschis o ușă neașteptată. În aceeași seară, la o cină în familie, Lourdes Reyzábal spune că a luat naștere ideea Cocina Conciencia, „mulțumită Cristinei, care avea cheia pentru a deschide acele uși”. De la acel moment, bucătăria a devenit un instrument de integrare socială.

Conceptul a fost radical prin simplitatea lui. Restaurantele angajau tinerii din prima zi, cu contracte reale, normă întreagă și salariu. Nu stagii de practică, imposibile legal pentru cei fără acte, ci locuri de muncă adevărate. În paralel, primeau formare la locul de muncă și sprijin uman, printr-un mentor din echipă. Printre bucătarii care s-au alăturat proiectului se numără nume de referință din gastronomia spaniolă: frații Adrià, Quique Dacosta, Paco Pérez, Francis Paniego, Diego Guerrero, Begoña Rodrigo sau Aitor Arregi.

Pentru prima dată, Fundația Raíces nu doar apăra drepturi, ci crea oportunități concrete de angajare.

O școală născută din criză

Pandemia a forțat o adaptare. În 2021, în contextul colapsului sectorului ospitalității, chef Javier Muñoz-Calero a propus crearea unei școli de formare rapidă. Astfel a apărut școala Cocina Conciencia, un program intensiv de trei luni. Aici ajung tinerii care nu au încă permise de muncă. Învață gătit, servire, limba spaniolă, reguli de igienă, drepturi ale angajaților, punctualitate și chiar cum să înțeleagă un fluturaș de salariu. Cei care pot lucra legal merg direct în bucătării.

În fiecare an, Fundația Raíces sprijină aproximativ 500 de copii și tineri. Dintre aceștia, circa 250 ajung în programe de angajare. Doar 54 urmează cursurile școlii, restul fiind integrați direct pe piața muncii.

Implicarea bucătarilor nu se oprește la semnarea contractelor. Javier Muñoz-Calero a îndrumat de-a lungul timpului peste 140 de tineri. În restaurantul său actual, Ovillo, aproximativ 80% din echipă provine din programele Raíces. În timp, proiectul a evoluat. Astăzi poartă numele Empleo Conciencia și nu se mai limitează la domeniul ospitalității. Modelul rămâne însă același: angajare imediată, urmată de formare la locul de muncă, indiferent de sector.

Un model care ar putea fi extins

Tinerii ajung la Raíces prin recomandări, alte ONG-uri sau instituții publice. Deși sediul central este la Madrid, locurile de muncă sunt disponibile în toată Spania. Există și parteneriate instituționale, precum cel cu guvernul din Ceuta, care sprijină tranziția tinerilor către continent. Miza este uriașă. Aproximativ 4.000 de minori aflați sub protecție instituțională ajung la majorat în fiecare an în Spania și ies complet din sistem.

Cocina Conciencia a marcat recent 15 ani de activitate printr-o cină caritabilă, la care bucătari de top au gătit alături de tinerii din Raíces. Scopul a fost strângerea de fonduri și crearea de noi oportunități de angajare. Pentru fondatori, provocarea rămâne aceeași ca la început: finanțarea și locurile de muncă nu sunt niciodată suficiente. Dar, pentru fiecare tânăr care își găsește un drum, miza este deja câștigată.