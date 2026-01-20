Pentru tot mai mulți angajați, performanța la locul de muncă nu este influențată doar de salariu sau obiectivele profesionale, ci de experiențele simple ale fiecărei zile. Relația cu colegii, o pauză de prânz de calitate sau sentimentul că munca este apreciată pot face diferența. Aceasta este una dintre concluziile principale ale unui studiu realizat de Edenred România. Rezultatul arată că 6 din 10 angajați spun că micile momente zilnice le influențează direct performanța la birou.

La nivel global, doar 23% dintre angajați se declară implicați la locul de muncă. Însă lipsa implicării are un impact economic major, evaluat la sute de miliarde de dolari anual. În România, datele sondajului Edenred conturează o realitate mai nuanțată, legată de experiențele cotidiene ale angajaților. Potrivit studiului, 42% dintre respondenți afirmă că starea lor la muncă este influențată direct de lucruri precum pauza de prânz, beneficiile care le susțin puterea de cumpărare sau aprecierea primită din partea angajatorului. În același timp, 57% spun că bucuria trăită la birou le crește performanța, iar 56% asociază beneficiile extrasalariale cu o experiență mai bună la locul de muncă.

Beneficiile extrasalariale și relațiile dintre colegi

Studiul stă la baza unei noi poziționări de brand pentru Edenred România, care propune o schimbare de perspectivă. Beneficiile extrasalariale nu sunt doar instrumente financiare, ci experiențe reale, cu impact emoțional. Conform datelor, 52% dintre angajați consideră că beneficiile extrasalariale contribuie decisiv la bucuria lor zilnică, iar pentru 40% acestea aduc mai multă motivație la job. Cardul de masă rămâne beneficiul care generează cea mai mare satisfacție, fiind menționat de 66% dintre respondenți.

Pentru majoritatea angajaților, relațiile umane sunt un factor-cheie al stării de bine. 53% dintre respondenți spun că relația cu colegii generează cele mai frecvente momente de bucurie la birou. De asemenea, 44% afirmă că o masă bună în timpul programului contribuie direct la o zi de muncă mai reușită. „În România, datele arată că o pauză de prânz de calitate și sentimentul de apreciere contribuie decisiv la o zi de muncă mai performantă pentru 6 din 10 angajați. Beneficiile devin cu adevărat relevante atunci când au un impact concret, vizibil în viața de zi cu zi”, a declarat Gorkem Oran, Director General Edenred România.

Blue Monday, reinterpretat prin prisma bucuriei

Lansarea noii poziționări Edenred, „Trăiește cu poftă de viață!”, a avut loc simbolic de Blue Monday, zi considerată cea mai deprimantă a anului. În locul unei abordări centrate pe lipsuri, compania propune o schimbare de perspectivă, axată pe lucrurile simple care aduc bucurie. Potrivit sondajului, 42% dintre angajați spun că micile elemente pozitive dintr-o zi de muncă pot schimba complet starea generală.

Campania Edenred pornește de la această idee și invită companiile să construiască experiențe de muncă mai umane și mai apropiate de realitatea zilnică a angajaților.

Studiul „Ce aduce bucurie la locul de muncă” a fost realizat de Edenred România în ianuarie 2026, în rândul angajaților, și analizează relația dintre beneficii, motivație și performanță. Concluziile indică faptul că investiția în experiențe simple, dar constante, poate susține atât starea de bine a oamenilor, cât și dezvoltarea sustenabilă a companiilor.