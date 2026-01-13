Pentru prima dată în istorie, văcuţele vor absenţa la ediţia din acest an a Salonului Internaţional al Agriculturii (SIA) de la Paris, cel mai mare salon agricol din Europa, după ce descoperirea mai multor focare de dermatoză nodulară în Franţa a stârnit îngrijorări cu privire la contaminare, au declarat marţi organizatorii salonului, transmite Reuters, transmite Agerpres.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Cele 500 până la 600 de bovine prezente de obicei la SIA reprezintă o atracţie majoră la acest eveniment, care anual atrage aproximativ 600.000 de vizitatori, inclusiv copiii care nu au mai văzut niciodată unele dintre animalele de fermă.

“Am luat decizia aseară că nu vor fi bovine la Târgul Internaţional de Agricultură din 2026”, a declarat reporterilor preşedintele SIA, Jerome Despey. “Aceasta este o decizie istorică care ne-a întristat”, a adăugat el, subliniind însă că vor fi multe alte animale, inclusiv porci, oi, cai, câini şi pisici.

Ce este dermatoza nodulară

Dermatoza nodulară contagioasă, răspândită în principal prin muşcături de insecte, provoacă febră şi umflături dureroase ale pielii, slăbeşte animalele şi reduce producţia de lapte. Peste 100 de focare au fost detectate în Franţa, majoritatea în apropierea Alpilor şi în sud-vestul Franţei.

Ministerul francez al Agriculturii a declarat că boala este sub control datorită vaccinării. Totuşi, unii fermieri vor să evite să îşi asume orice risc, în timp ce alţii vor să-şi exprime solidaritatea cu fermierii afectaţi, a spus Despey.

Unii fermieri francezi au criticat modul în care Guvernul a gestionat virusul – prin sacrificarea tuturor animalelor dintr-o cireadă contaminată. Opoziţia faţă de această politică a fost unul dintre motivele protestelor de la Paris de săptămâna trecută.

Principalul sindicat al fermierilor din Franţa, FNSEA, care a organizat marţi un protest la Paris, susţine politica Guvernului.

Organizatorii speră că protestele fermierilor nu vor afecta Salonul Internaţional al Agriculturii (SIA) de la Paris, care atrage în fiecare an politicieni de top.

“Nu avem nicio problemă cu dezbaterile, dar avem probleme cu luptele”, a declarat directorul SIA, Arnaud Lemoine. Acesta a adăugat că vaca folosită ca mascotă pentru SIA va fi înlocuită cu alte animale.