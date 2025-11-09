Un număr limitat de pachete de Knorr şi Delikat retrase din supermarketuri de compania care le produce / Suspiciuni de contaminare cu fragmente de metal și cauciuc/ În text, loturile vizate

Unilever a decis să retragă de pe piaţă un număr limitat de pachete din sortimentele Knorr şi Delikat, a anunţat compania, care precizează că, din cauza avarierii unui echipament din fabrică, unele pachete pot conţine fragmente de metal şi cauciuc şi nu sunt adecvate pentru consum, transmite News.ro.

”Unilever desfăşoară activităţile sale de producţie conform celor mai înalte standarde internaţionale de calitate şi siguranţă, iar orice abatere de la aceste norme este tratată cu maximă seriozitate şi responsabilitate. Astfel, Unilever a decis să retragă de pe piaţă un număr limitat de pachete din sortimentele Delikat Borş Magic cu legume, Knorr – punga magică – condimente pentru porc cu usturoi şi afumătură, Knorr supă cu pui cu tăiţei şi Knorr fix pentru pui crocant cu usturoi”, arată compania, într-un comunicat.

Potrivit Unilever, s-a constatat că, din cauza avarierii unui echipament din fabrică, unele pachete pot conţine fragmente de metal şi cauciuc şi, prin urmare, nu sunt adecvate pentru consum.

”Această retragere vizează doar produsele: Delikat Borş Magic cu legume – Lotul 528003C93, Data de valabilitate până la 31.10.2026; Knorr pungă magică, condimente pentru porc – Loturile 528630C93 şi 528730C93, Data de valabilitate până la 31.01.2027; Knorr supă cu pui cu tăiţei – Lotul 527810C93, Data de valabilitate până la 31.10.2026; Knorr fix pentru pui crocant cu usturoi – Lotul 528008C93, Data de valabilitate până la 30.04.2027.

Compania precizează că toate celelalte produse Delikat şi Knorr sunt complet sigure pentru consum şi respectă standardele stricte de calitate şi siguranţă ale companiei Unilever.

”Dacă deţineţi unul sau mai multe pachete de Delikat Borş Magic cu legume, Knorr – punga magică – condimente pentru porc cu usturoi şi afumătură, Knorr supă cu pui cu tăiţei şi Knorr fix pentru pui crocant cu usturoi, din loturile menţionate, vă rugăm să nu îl consumaţi şi să îl returnaţi în magazinul de unde l-aţi cumpărat pentru a primi banii înapoi – sau să contactaţi Serviciul pentru Clienţi la: 0800 150 150. Pentru orice întrebări sau comentarii, vă rugăm să contactaţi Serviciul pentru Clienţi la: 0800 150 150”, se mai arată în comunicat.

”Sănătatea şi siguranţa consumatorilor reprezintă prioritatea noastră absolută. Procesele noastre de producţie sunt atent monitorizate pentru a asigura cele mai înalte standarde de siguranţă alimentară, a fost un caz izolat şi măsurile luate vor preveni apariţia unor situaţii similare. Ne cerem scuze pentru eventualele neplăceri create şi vă mulţumim pentru înţelegere şi cooperare”, precizează compania.