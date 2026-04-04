Câțiva producători din județul Olt au început deja, încă din luna martie, recoltarea tomatelor extratimpurii, pe care le vând direct de la poarta solariilor cu prețuri cuprinse între 40 și 42 de lei pe kilogram, potrivit Agerpres.

Ion Păunel, președintele Sindicatului Producătorilor Agricoli Olt, spune că nivelul ridicat al prețurilor este explicat de creșterea costurilor de producție, în special cele legate de încălzirea solariilor, dar și de producția mai mică și cererea mare din această perioadă.

Roșiile extratimpurii au ajuns deja pe piață, la prețuri ridicate

Acesta a subliniat că fermierii au resimțit scumpiri atât la combustibilul folosit pentru încălzire în perioada rece, cât și la fertilizanți și îngrășăminte.

„Anul acesta au fost cele mai mari costuri din ultimii ani, în primul rând din cauza creşterilor de preţ la combustibil, la forţa de muncă, seminţe, la toate inputurile, consumul de combustibil a fost dublu faţă de ultimele trei – patru ierni. Am avut o iarnă cu puţine zile însorite, cu multă nebulozitate, cu temperaturi scăzute. Cu toate acestea, cei mai pregătiţi, şi îi numărăm pe degete, au recoltat încă din luna martie”, a spus liderul organizaţiei de producători.

Cerere mare înainte de Paște, ofertă încă limitată

Aceasta a precizat că, până în prezent, cantitatea de tomate recoltată din solariile producătorilor români este încă redusă. În perioada următoare, producția va crește, însă și cererea va fi ridicată, pe fondul apropierii sărbătorilor de Paște. În aceste condiții, estimează că prețul tomatelor românești se va menține la nivelul actual.

„Cei care scot primii au avut şi cele mai mari costuri şi atunci trebuie să se acopere într-un fel sau altul cheltuiala. Cererea de tomate româneşti în această perioadă este mai mare decât oferta. Cunosc cazuri în ultimii 3-4 ani de zile şi inclusiv anul acesta, când pentru prima recoltă, poate să fie de 50 de kilograme, 100 de kilograme, cât are fermierul, clienţii fideli au venit să cumpere chiar dacă nu este rentabil pentru ei, au vrut să fie primii pe piaţă. Anul acesta, ca şi anul trecut, preţul de pornire a fost undeva de la 45 de lei la producător şi cred că s-a plecat cu 52-53 de lei din angro către revânzător. Revânzătorul, la rândul lui, cred că a avut undeva un 60 de lei pe kilogram şi în piaţă a fost şi preţul de 69.99 de lei, chiar în unele pieţe, în funcţie de potenţialul cartierului, a fost chiar şi 80 de lei pe kilogram. În săptămâna de dinaintea Paştelui chiar dacă va mai creşte cantitatea recoltată, pentru că şi cererea poate fi mult mai ridicată decât acum, este posibil ca să nu observăm o reducere a preţului la tarabă”, a explicat Păunel.

La rândul său, legumicultor, Ion Păunel a admis că prețul tomatelor românești extratimpurii, recoltate în această perioadă din solarii, ar putea fi printre cele mai ridicate din Europa. Totuși, acesta subliniază că roșiile cultivate de producătorii români se remarcă prin gust, fiind obținute din două soiuri apreciate mai degrabă pentru calitate decât pentru producție.

„Acest preţ este poate unul dintre cele mai mari din Europa, nu ştiu sigur, dar e posibil . Dar e o condiţie ca să vindem la preţul ăsta. Neapărat, fermierul trebuie să aibă cultivat cele două soiuri bulgăreşti, Paris şi Prekos, numai aceste tomate pot obţine acest preţ. Sunt cele mai timpurii, extra-timpurii de pe piaţă, rezistă cel mai bine la perioadele astea cu nebulozitate atmosferică şi sunt inconfundabile la gust. Productivitatea la acest soi în medie este undeva între 500 şi 700 de grame per plantă”, a completat Ion Păunel.

Producția de tomate extratimpurii înseamnă pentru fermieri nu doar costuri ridicate, ci și nopți nedormite petrecute pentru încălzirea solariilor, a declarat, pentru AGERPRES, Tomel Băețică, inginer și fermier din Izbiceni, localitatea cu cei mai mulți cultivatori de tomate din țară.

„Ca să putem să venim acum cu nişte tomate autohtone, calitative şi cu gust, am avut multe nopţi nedormite. Ca să nu mâncăm cauciucurile importate, toate aceste lucruri se fac cu nişte costuri şi cu nişte sacrificii, asta este munca noastră, din asta ne câştigăm pâinea. Produsele acestea se adresează populaţiei care vrea să mănânce produs autohton şi gustos. Costurile efective pe noapte, pentru încălzire s-au ridicat la 500 de lei pentru o suprafaţă de 1.500 de metri pătraţi şi pentru 3.000 de pătraţi am mers cu costuri de 1.000 de lei pe noapte. De aceea fără nişte preţuri relativ acceptabile, n-am mai putea continua”, a spus Tomel Băeţică.

Producție mai mică și presiune mare pe costuri

Fermierul a precizat că, în câteva zile, va începe recoltarea tomatelor din solariile familiei și a subliniat că, în acest sezon, costurile de producție au fost mai mari cu aproximativ 40% față de anii precedenți. În același timp, estimează o producție mai mică, cu circa 20–25%.

Tomel Băețică a adăugat că tomatele produse în Izbiceni pleacă de la fermieri cu aproximativ 42 de lei pe kilogram, subliniind că este vorba despre produse de nișă.

„Presiunile de boli sunt foarte mari, facem tratamente doar cu produse omologate pentru aşa ceva, care sunt destul de scumpe. Preţul la îngrăşăminte, fertilizanţi cresc săptămânal. Costurile cu combustibili acum doi-trei ani erau undeva la 60% din cât sunt acum, iar consumul, pentru că a fost iarnă normală, cu temperaturi scăzute şi nebulozitate, a fost 40% mai mare comparativ cu anii precedenţi. De la producător pleacă undeva la 40-42 de lei pe kilogram, iar preţurile pentru un produs, cum îi zicem noi, trufanda, nu ştiu dacă sunt exorbitante. Pentru că sunt mare parte preţuri pentru produse de nişă, nu face foarte multă lume acest lucru, suntem doar noi, o zonă de aici (Izbiceni şi alte câteva localităţi din sudul judeţului Olt n.r.), o parte din legumicultori care facem acest lucru. Şi noi încercăm să ne batem cu natura pentru că neavând temperatură şi lumină foarte bună, încercăm să le substituim şi în acest fel costurile de producţie sunt destul de mari. Dacă noi nu ne scoatem o parte din banii ăştia, dacă nu ieşim cum trebuie la producţie, nu vom mai face lucrul ăsta absolut deloc. Din cauza nebulozităţii, a lipsei luminii şi temperaturilor scăzute, producţia este diminuată undeva la 20-25% comparativ cu anii precedenţi”, a explicat Tomel Băeţică.

Fermierul a atras atenția și asupra unui alt aspect specific tomatelor extratimpurii românești, care contribuie la prețul ridicat, în comparație cu roșiile importate în această perioadă din țările mediteraneene.

„Roşia asta este una care nu stă mult pe raft, din această cauză este şi gustoasă şi calitativă. Ele se vor degrada în câteva zile pentru că sunt nişte roşii crescute în pământ şi sunt nişte hibrizi gustoşi şi relativ perisabili, nu au viaţă lungă pe raft. Toate tomatele cu gust au perisabilitate mare, asta să fie clar, din această cauză sunt şi mai scumpe. Tomatele venite din alte ţări şi cele de pe vară sunt făcute cu costuri minime, având căldura solară, Turcia este o ţară plină de soare, Spania la fel, Grecia la fel”, a menţionat producătorul.

Tomel Băețică și-a exprimat îngrijorarea că actualul context economic ar putea afecta vânzările, estimând că mulți consumatori vor cumpăra doar „cât să-și facă pofta”. În aceste condiții, există riscul ca fermierii să nu își poată acoperi cheltuielile.

Unde ajung roșiile din Izbiceni

Tomatele produse în Izbiceni ajung în principal în București și în marile orașe din țară, fiind vândute mai ales în piețele agroalimentare, și mai puțin în supermarketuri.

La rândul său, Ion Păunel, președintele Sindicatului Producătorilor Agricoli Olt, a subliniat că fermierii au fost informați, în cadrul unei întâlniri cu reprezentanții Autoritatea Națională Fitosanitară, despre înăsprirea sancțiunilor în cazul depășirii limitelor admise de substanțe sau al utilizării unor produse neomologate. Amenda poate ajunge la 35.000 de lei.

„Am avut o întâlnire cu reprezentanţii Autorităţii Naţionale Fitosanitare care au început o campanie de informare a legumicultorilor şi au anunţat că de anul acesta amenzile pentru cei care au depăşiri la substanţe pe care le folosesc, pentru cei care folosesc substanţe care sunt interzise, amenda este de 35.000 de lei, excluderea din programele naţionale de sprijin şi de la subvenţiile APIA şi fermierul care este depistat intră într-o monitorizare continuă pe un an de zile. Aceste sancţiuni poate vor reglementa mult mai bine piaţa şi nu cred că va risca cineva să nu respecte legea având în vedere cât de mult ar avea de pierdut. Dar producătorii de legume în spaţii protejate sunt fermieri serioşi, dovadă că a crescut livrarea legumelor către marile lanţuri de magazine, iar într-un mare lanţ de magazine nu poţi intra fără analize. Sunt analize care se fac înainte de livrare de către producători sau depozit şi analize pe care le fac ei instant şi nu ne permitem să nu avem produse de calitate”, a mai declarat Ion Păunel.

Şi producătorul Tomel Băeţică din Izbiceni a dat asigurări despre calitatea tomatelor, despre care afirmă că sunt îngrijite cu atenţie şi dedicare, chiar şi sacrificii, şi tratate exclusiv cu produse omologate. „Cumpărătorii, eu sunt convins că vor fi mulţumiţi pentru că tomatele noastre sunt crescute cu grijă. Adică nu vă imaginaţi câtă grijă… Acordăm mai multă grijă lor decât nouă la momentele astea. Pentru că este investiţia noastră de un an aici. Adică noi ne ducem sau nu ne ducem la doctor dacă avem o problemă, în schimb plantele le tratăm şi le îngrijim pentru toate tipurile de probleme. Tomatele noastre sunt crescute cu produse omologate, fertilizate cu produse omologate şi noi suntem prea săraci să folosim produse cum se folosesc în alte ţări, cum sunt folosite în Turcia la scară largă produse care în ţările UE nu mai sunt permise, nu sunt omologate. Dar tomatele noastre sunt produse cu fertilizanţi relativ bio şi tratamentele cu produse omologate, care se metabolizează la nivel de frunză. Nu ajung în fruct niciodată, iar timpii de pauză sunt respectaţi exact. Chiar astăzi au venit domnii ingineri de la Agenţia Naţională Fitosanitară în vizită să preleveze probe pentru a fi trimise la laborator pentru a fi verificate de reziduuri de pesticide”, a mai spus Tomel Băeţică.

Programul Tomata: mii de fermieri înscriși în Olt

Tomel Băețică este unul dintre fermierii înscriși anul acesta în programul național de susținere a cultivării legumelor în spații protejate. Acesta subliniază că sprijinul financiar primit de la stat a fost folosit, în principal, pentru dezvoltarea fermei de solarii în anii anteriori, și mai puțin pentru acoperirea costurilor curente de producție.

În județul Olt, potrivit lui Ion Drăgoi, directorul Direcției Agricole Județene (DAJ) Olt, aproximativ 3.000 de producători s-au înscris până acum în program. Aceștia au plantat tomate extratimpurii și timpurii în solarii pe o suprafață de circa 750 de hectare.

„Până acum avem aproximativ 3.000 de fermieri înscrişi în programul pentru legume. Suprafaţa totală cultivată cu tomate în spaţii protejate de către aceşti fermieri este de circa 750 de hectare. Înscrierile continuă până pe 15 aprilie şi estimăm că vom avea undeva la 4.000 de fermieri. Sunt mai puţini decât în anul precedent, pentru că au comasat suprafeţele, dar sigur vom avea o suprafaţă totală mai mare faţă de anul trecut”, a declarat Ion Drăgoi, pentru AGERPRES.

În anul 2025, în județul Olt, aproape 5.000 de fermieri (4.965) au beneficiat de ajutorul de minimis pentru susținerea cultivării legumelor în spații protejate. Aceștia au cultivat legume pe o suprafață totală de aproximativ 1.200 de hectare de sere și solarii, iar suma totală acordată s-a ridicat la aproape 88,5 milioane de lei.

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) a anunțat, la începutul lunii februarie, deschiderea sesiunii de înscriere în Programul Tomata — schema de ajutor de minimis destinată legumicultorilor care cultivă tomate și alte legume în spații protejate.

Potrivit MADR, sprijinul financiar este de 1,5 euro pe metru pătrat, echivalentul a 1.500 de euro pentru fiecare 1.000 de metri pătrați cultivați. În total, un fermier poate primi cel mult 50.000 de euro într-o perioadă de trei ani.

Fermierii interesați pot depune cererile de înscriere până la data de 15 aprilie, inclusiv, la Direcțiile Agricole Județene de care aparțin.

Pentru a beneficia de sprijin, culturile trebuie înființate pe o suprafață minimă de 1.000 de metri pătrați în spații protejate, iar producătorii trebuie să respecte condiții legate de calendarul de livrare, cantitățile produse și valorificate.

Pe lângă tomate, lista culturilor eligibile include și ardei, castraveți, vinete, salată sau spanac, fiecare cu cerințe specifice privind producția minimă.

Ajutorul financiar poate fi folosit atât pentru acoperirea costurilor de producție, cât și pentru investiții în sere și solarii.