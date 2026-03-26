26 mart. 2026
VIDEO | Cântăreața spaniolă Rosalia a fost nevoită să întrerupă un concert susținut la Milano, după ce i s-a făcut rău pe scenă din cauza unei intoxicații alimentar
Colaj foto captură video Facebook

Cântăreața spaniolă Rosalia a fost nevoită să întrerupă un concert susținut la Milano, în nordul Italiei, după ce i s-a făcut rău pe scenă din cauza unei intoxicații alimentare, potrivit unor imagini filmate de fani și distribuite pe rețelele sociale, relatează AFP, citată de Agerpres.

Artista, în vârstă de 33 de ani și câștigătoare a unui premiu Grammy, a urcat miercuri pe scena de la Unipol Forum, însă a fost nevoită să oprească spectacolul după ce le-a spus spectatorilor că nu se simte bine.

„Am încercat să fac acest concert posibil. Am fost bolnavă de la început. Am o intoxicaţie alimentară severă” a spus ea în engleză într-un videoclip postat pe X.

„Am încercat să rezist până la sfârşit, dar mă simt extrem de rău. Am vomat chiar acolo. Îmi doresc cu adevărat să ofer cel mai bun concert dar simt că sunt la pământ”, a adăugat artista.

Concertul făcea parte din turneul internațional al artistei

Deși a încercat inițial să continue dacă starea i-ar fi permis, Rosalía a părăsit în cele din urmă scena, vizibil afectată, după ce a trimis un sărut publicului și a dus mâna la stomac.

Concertul făcea parte din turneul internațional al artistei, început în Franța la începutul lunii și programat să se încheie în Puerto Rico, în septembrie.

Recent, cântăreața a câștigat premiul pentru cel mai bun artist internațional la gala Brit și a fost apreciată pentru cel de-al patrulea album al său, „Lux”. Materialul marchează o schimbare de stil față de influențele sale anterioare de flamenco și R&B și include piese cântate în 13 limbi, printre care germană, engleză și siciliană, pe lângă spaniolă.

