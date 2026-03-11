Consumul românilor a încetinit la începutul anului, iar vânzările de alimente, băuturi și tutun au intrat pe scădere. Datele publicate de Institutul Național de Statistică arată că volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul a fost mai mic în ianuarie 2026 atât față de luna precedentă, cât și comparativ cu aceeași perioadă din 2025, conform Economedia.

Potrivit datelor oficiale, „volumul cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete), în luna ianuarie 2026, a scăzut atât ca serie brută cu 9,1%, cât şi ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 6,5%”. Cele mai mari scăderi au fost înregistrate la vânzările de produse nealimentare.

Comparativ cu decembrie 2025, comerțul cu amănuntul a avut o scădere semnificativă. În luna ianuarie 2026 volumul cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete) a scăzut faţă de luna decembrie 2025, atât ca serie brută cu 25,3%, cât și ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 3,7%.

Datele INS arată că, în serie brută, scăderea lunară a fost determinată de reducerea vânzărilor în toate categoriile majore de produse. Volumul cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete), serie brută, în luna ianuarie 2026, comparativ cu luna precedentă, a scăzut, pe ansamblu, cu 25,3%, ca urmare a scăderii înregistrate la vânzările de produse nealimentare (-27,7%), comerţul cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate (-26,6%) și la vânzările de produse alimentare, băuturi şi tutun (-21,5%).

- articolul continuă mai jos -

Și în seria ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate se observă o diminuare a consumului. Volumul cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete), serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, a scăzut, pe ansamblu, în luna ianuarie 2026, comparativ cu luna precedentă, cu 3,7%, ca urmare a scăderii înregistrate la vânzările de produse nealimentare (-5,5%), comerţul cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate (-5,2%) și la vânzările de produse alimentare, băuturi şi tutun (-0,1%).

Scăderea este vizibilă și în comparație cu aceeași lună a anului trecut. Volumul cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete), serie brută, în luna ianuarie 2026, comparativ cu luna ianuarie 2025, a înregistrat o scădere, pe ansamblu, cu 9,1%, ca urmare a scăderilor înregistrate la comerţul cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate (-13,8%), vânzările de produse nealimentare (-11,3%) și la vânzările de produse alimentare, băuturi şi tutun (-3,9%).

Aceeași tendință apare și în datele ajustate sezonier. Volumul cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete), serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, în luna ianuarie 2026, comparativ cu luna ianuarie 2025, a înregistrat o scădere, pe ansamblu, cu 6,5%, ca urmare a scăderilor înregistrate la vânzările de produse nealimentare (-7,9%), comerţul cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate (-4,8%) și la vânzările de produse alimentare, băuturi şi tutun (-3,0%).