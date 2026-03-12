Cafenelele din Cluj au devenit „personajele” mai multor reportaje și recomandări de călătorie publicate în presa internațională în acest an. Turiștii străini sunt îndemnați să se bucure de cafeaua excelentă și de atmosfera tinerească, conform clujtoday.

Clujul este lăudat de mai multe publicații internaționale, prceum The Irish Sun sau de autorii unor bloguri de călătorie, care sunt impresionați de frumusețea centrului istoric, de împrejurimile orașului, dar și de gastronomia locală. Cafenelele din centrul Clujului sunt lăudate pentru atmosfera pe care o oferă și pentru cafeaua de specialitate. Există mici prăjitorii de cafea, care oferă o experiență deosebită, spune cofondatorul unei asemenea prăjitorii, Mihai Sumedre, cel care a creat brandul Yume.

Unele dintre aceste cafenele au o istorie strâns legată de transformările istorice prin care a trecut Clujul, spune proprietarul unui local care funcționează într-o clădire de acum două secole, Ștefan Gadola.

Unele dintre aceste localuri au primit o recunoaștere internațională, după ce au fost incluse într-o rută culturală aflată sub Înaltul Patronaj al Consiliului Europei, spune președintele Historic Cafes Route, Arnold Klingeis. cel care administrează Palatul Brukenthal din Avrig.

Experții în domeniul turismului se așteaptă ca interesul turiștilor străini să crească și mai mult în acest an, în contextul în care Clujul este promovat drept destinație turistică de jurnaliști din întreaga lume.

Dincolo de „commercial”: ce face o cafea să fie de specialitate?

În terminologia internațională, cafeaua de specialitate este cea care obține un scor de peste 80 de puncte (pe o scară de 100) conform standardelor Specialty Coffee Association (SCA). Însă, pentru consumatorul de rând, diferența se simte în gust și în transparență.

Trasabilitatea totală: În 2026, pe eticheta unei pungi de cafea din orice prăjitorie artizanală din București, Cluj sau Iași, găsim detalii fascinante: de la numele fermierului și altitudinea la care au crescut arborii, până la metoda de procesare (naturală, spălată sau fermentare anaerobă).

Proaspăt prăjită: Spre deosebire de cafeaua industrială, care stă luni de zile pe rafturile magazinelor, cafeaua de specialitate este prăjită în loturi mici și este consumată de regulă în primele 4-8 săptămâni de la prăjire pentru a-și păstra profilul aromatic.

România: un hub european al prăjitoriilor artizanale

România a reușit o performanță uluitoare în ultimul deceniu și a devenit una dintre piețele cu cea mai rapidă creștere din Europa în acest sector. Bucureștiul, în special, este citat constant în revistele de profil ca fiind una dintre capitalele europene ale „vului trei” al cafelei.

Tehnologia din spatele tejghelei: știință și precizie

Barista anului 2026 seamănă mai mult cu un chimist decât cu un simplu operator de aparat. Prepararea unei cafele de specialitate implică variabile controlate riguros:

Măcinarea: Râșnițe de înaltă precizie care asigură o granulație uniformă pentru a evita supra-extracția amară. Apa: Filtrarea apei este critică, iar baristele ajustează conținutul de magneziu și calciu pentru a pune în valoare aciditatea fructată a boabelor. Cântărirea: Fiecare gram de cafea și fiecare mililitru de apă sunt cântărite pentru a asigura consistența de la o ceașcă la alta.

Sustenabilitatea și „direct trade”

Un pilon central al mișcării în 2026 este etica. Cafeaua de specialitate promovează conceptul de ”direct trade”, prin care prăjitorii cumpără boabele direct de la fermieri și plătesc prețuri mult peste cele stabilite la bursă. Acest model asigură sustenabilitatea fermelor și încurajează protejarea biodiversității în regiunile producătoare.

Tendințele anului 2026: fermentarea și cold brew-ul nitro

Inovația nu se oprește la espressorul clasic. În 2026, vedem o explozie a tehnicilor de fermentare controlată (anaerobă sau cu infuzii de fructe), care produc cafele cu gust de scorțișoară, ananas sau rom, fără adaos de siropuri. De asemenea, Nitro Cold Brew (cafea extrasă la rece și infuzată cu azot) a devenit băutura preferată a verii, care oferă o textură cremoasă, similară unei beri artizanale.