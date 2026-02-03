Prețurile alimentelor au continuat să crească în Europa în 2025, iar România s-a situat pe primul loc în Uniunea Europeană din acest punct de vedere. Potrivit datelor Eurostat, citate de Euronews, prețurile alimentelor din UE au crescut, în medie, cu 2,8% față de anul anterior, însă diferențele dintre state au fost semnificative.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

La nivelul întregului continent, Turcia a fost un caz extrem, cu o inflație alimentară de 32,8% în 2025, reflectând problemele mai ample legate de inflație din această țară. Următoarea cea mai mare creștere a fost în Kosovo, unde prețurile la alimente au urcat cu 7,6%.

Elveția a fost singura țară europeană în care prețurile alimentelor au scăzut

În interiorul Uniunii Europene, România a înregistrat cea mai ridicată rată a inflației alimentare, de 6,7%. Niveluri ridicate s-au consemnat și în alte zone din Europa de Est și de Sud-Est. România, Bulgaria, statele baltice și Balcanii au avut, în general, rate cuprinse între 4% și 7%, mult peste media UE.

La polul opus, Elveția a fost singura țară europeană în care prețurile alimentelor au scăzut, cu 1,1%, în timp ce în Cipru acestea au rămas neschimbate. Dintre marile economii ale Uniunii, Franța a avut cea mai mică rată a inflației alimentare, de doar 0,7%, a treia cea mai redusă din rândul celor 36 de țări europene analizate. Germania și Spania au înregistrat o inflație de 2,1%, iar Italia a avut cea mai mare creștere dintre aceste economii, cu 2,5%.

Ciocolata s-a scumpit cel mai mult, cu 17,8%, fiind urmată de fructele congelate

Analiza Eurostat a urmărit evoluția a 64 de produse alimentare de bază. Dintre acestea, prețurile au scăzut pentru opt produse și au rămas neschimbate pentru unul singur. Toate celelalte au înregistrat creșteri în 2025 comparativ cu 2024.

Cele mai mari scumpiri au fost consemnate la trei categorii, cu creșteri de două cifre. Ciocolata s-a scumpit cel mai mult, cu 17,8%, fiind urmată de fructele congelate, cu un avans de 13%, și de carnea de vită și vițel, unde prețurile au crescut cu 10%.

Alte produse au avut, de asemenea, majorări importante. Ouăle s-au scumpit cu 8,4%, untul cu 8,3%, iar carnea de miel și capră cu 7,2%. Prețurile la zahăr, gem și miere au crescut cu 6,8%, iar laptele proaspăt integral cu 5,7%. Produsele obținute din legume rădăcinoase au avut o creștere de 5,5%, fructele proaspete sau refrigerate de 5,4%, iar fructele, în ansamblu, de 5,3%. Uleiurile comestibile și fructele conservate au crescut fiecare cu 4,7%, carnea de pasăre cu 4,4%, iar fructele uscate și nucile cu 4,2%.

În același timp, unele produse s-au ieftinit semnificativ. Uleiul de măsline a înregistrat cea mai mare scădere, de 22,9%, după ce în anii anteriori prețurile crescuseră puternic. Zahărul a avut un recul de 11%, uleiurile și grăsimile au scăzut cu 5,4%, iar cartofii cu 5,2%.

Diferențele dintre țări au fost mari și în funcție de produse. Prețurile la ciocolată au crescut cu peste 30% în Polonia, Lituania și Estonia, în timp ce în Albania majorarea a fost de doar 1%. Ouăle au avut scumpiri de 20% sau mai mult în cinci țări, Kosovo înregistrând cea mai mare creștere, de 30%, urmată de Cehia, Slovacia, Portugalia și Ungaria.

La unt, inflația a atins valori de două cifre în 12 țări, depășind 20% în Kosovo și Suedia. În cazul cărnii de miel și capră, media UE a fost de 7%, însă șase țări au avut creșteri de peste 10%, Polonia fiind pe primul loc în rândul statelor membre, cu 14%.

Pentru alimentele congelate, inflația anuală a variat de la 2% în Islanda până la 32% în Estonia, datele nefiind disponibile pentru toate țările monitorizate. Prețurile la carnea de vită și vițel au crescut cu peste 20% în unele state, dublu față de media UE de 10%. Cele mai mari creșteri au fost înregistrate în Olanda, Croația și Letonia. În Elveția, prețurile au rămas neschimbate, iar Franța și Italia au avut cele mai mici majorări din această categorie.