România se află pe primul loc în Europa de Sud-Est și pe locul al doilea la nivel mondial în topul consumului de pizza, potrivit unei analize realizate de Glovo, cu prilejul Zilei Internaționale a Pizzei. Datele centralizate pe baza comenzilor plasate între 1 ianuarie și 31 decembrie 2025 arată că românii au comandat mai multă pizza decât utilizatorii din majoritatea țărilor în care platforma este prezentă, România fiind devansată doar de Spania și urmată de Polonia.

La nivel regional, România ocupă prima poziție în Europa de Sud-Est. Cea mai aglomerată zi a anului pentru comenzile de pizza a fost 14 februarie 2025, de Ziua Îndrăgostiților, când la nivel național au fost comandate peste 18.000 de porții. Tot atunci a fost înregistrat și „minutul de aur” al anului, la ora 18:32, moment în care volumul comenzilor a atins un vârf.

În ceea ce privește preferințele culinare, românii rămân atașați sortimentelor clasice. În 2025, cele mai comandate tipuri de pizza au fost Pizza Diavola, Pizza Quattro Stagioni, Pizza Margherita, Pizza Capricciosa și Pizza Quattro Formaggi.

Vinerea este ziua preferată pentru comenzile de pizza, urmată de sâmbătă și duminică

Analiza Glovo evidențiază și câteva recorduri individuale. Un utilizator din Cluj-Napoca a comandat 396 de pizza pe parcursul anului trecut, ceea ce înseamnă, în medie, aproape o pizza pe zi. Tot în 2025 a fost înregistrată și cea mai scumpă comandă de pizza, plasată de un consumator din Arad, în valoare de peste 2.800 de lei.

Cea mai mare cerere pentru pizza s-a înregistrat în luna mai, iar weekendul concentrează cele mai multe comenzi. Vinerea este ziua preferată pentru comenzile de pizza, urmată de sâmbătă și duminică. De asemenea, cei mai mulți români aleg să consume pizza la cină, ora 19:00 fiind intervalul de vârf pentru această categorie.

La nivel urban, cele mai multe comenzi de pizza sunt livrate în București, Cluj-Napoca, Constanța, Oradea și Iași. Potrivit datelor Glovo, 93% dintre comenzile care includ pizza provin de la restaurante, în timp ce 7% sunt plasate din categoria supermarketuri.