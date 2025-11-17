Alianța pentru Agricultură și Cooperare (AAC) anunță un progres major pentru agricultura românească și pentru întreaga regiune: Organizația Europeană și Mediteraneeană pentru Protecția Plantelor (EPPO) a introdus pe agenda sa elaborarea unui standard tehnic dedicat evaluării eficacității insecticidelor împotriva Tanymecus spp., unul dintre cei mai agresivi dăunători ai culturilor de porumb și floarea-soarelui, conform unui comunicat de presă.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Decizia EPPO marchează o victorie obținută după ani de eforturi tehnice și instituționale și un moment „istoric pentru agricultura din sud-estul Europei”, având în vedere că România, Bulgaria și Ungaria sunt cele mai afectate țări de acest dăunător. Reușita este atribuită demersurilor constante ale AAC, prin LAPAR, organizația responsabilă de dosar, care a insistat pentru recunoașterea oficială a problemei la nivel european.

De ce este importantă această numire

Tanymecus dilaticollis provoacă în fiecare an pierderi semnificative fermierilor români, afectând grav culturile în special în zonele de stepă din sud-estul Europei. Dăunătorul este în mod natural limitat geografic (prezent în România, Bulgaria, Ungaria, dar și în Republica Moldova, Ucraina și până în Caucaz) ceea ce a făcut ca pentru majoritatea statelor UE problema să nu fie o prioritate. Această lipsă de interes la nivel european a îngreunat recunoașterea oficială a situației și a blocat accesul României la soluții eficiente de combatere.

Odată adoptat standardul EPPO, Tanymecus dilaticollis va fi recunoscut ca un risc fitosanitar major. România va putea fundamenta științific solicitările de derogări pentru utilizarea insecticidelor neonicotinoide în zonele cu presiune ridicată, în contextul în care, în prezent, nu există alternative cu eficacitate similară.

Un efort comun: cercetare, fermieri și instituții

Această etapă importantă a fost posibilă datorită unei colaborări rare între cercetători, fermieri organizați și instituții ale statului.

Institutul de Cercetare pentru Protecția Plantelor (ICDPP) a elaborat draftul tehnic inițial care a demonstrat necesitatea unui standard EPPO dedicat Tanymecus spp.

Datele din teren, esențiale pentru susținerea documentului, au fost furnizate de fermierii membri ai AAC, care au monitorizat culturile afectate și au completat an de an fișe de observații directe.

Procesul a fost coordonat instituțional prin colaborarea dintre:

Autoritatea Națională Fitosanitară (ANF), responsabilă pentru transmiterea dosarului către EPPO

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Ministerul Educației și Cercetării

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Fundulea

AAC transmite mulțumiri speciale dr. ing. Emil Georgescu, cercetător la INCDA Fundulea și expertul desemnat de România în grupul de lucru EPPO, pentru acceptarea nominalizării și contribuția științifică în domeniul dăunătorilor de sol.

Calendarul oficial al adoptării standardului EPPO

Potrivit corespondenței dintre EPPO și ANF, pașii următori sunt deja stabiliți:

25–27 noiembrie 2025: discuții tehnice asupra draftului transmis de România

iunie 2026: prezentarea documentului în reuniunea EPPO

septembrie 2026: propunerea standardului spre aprobare finală

Adoptarea oficială va deschide României posibilitatea de a debloca dosarele tehnice privind modificarea Regulamentelor Europene 783/2018, 784/2018 și 785/2018, care reglementează tratamentele la sămânță în zonele afectate de Tanymecus.

„Este o victorie pentru agricultura din sud-estul Europei”

„Faptul că EPPO a acceptat, în sfârșit, să elaboreze un standard pentru Tanymecus dilaticollis este o victorie pentru agricultura din sud-estul Europei. Timp de ani de zile, fermierii români au suferit pierderi majore din cauza acestui dăunător, în timp ce la nivel european problema era ignorată pentru că nu afecta țările din vestul sau nordul continentului.

Acum, odată cu recunoașterea oficială prin standardul EPPO, România va avea fundamentul științific necesar pentru a solicita derogări pentru utilizarea neonicotinoidelor, singura clasă de insecticide eficiente împotriva Tanymecus, pentru care momentan nu există alternative.

Mulțumim cercetătorilor de la ICDPP pentru munca tehnică impecabilă și fermierilor care au furnizat datele din teren. Aceasta demonstrează că parteneriatul dintre cercetare, mediul asociativ și autorități poate produce rezultate concrete pentru agricultură.

AAC va monitoriza îndeaproape procesul de adoptare a standardului și va informa public despre evoluția acestuia”.