România a urcat pe poziţia a doua în Europa Centrală şi de Est din punct de vedere al stocului de retail modern, cu 4,81 milioane de metri pătraţi, însă rămâne ţara cu cea mai redusă densitate de spaţii comerciale din regiune, cu 252 metri pătraţi la 1.000 de locuitori, potrivit unui raport dat publicităţii miercuri, transmite Agerpres.

În prezent, peste 750.000 mp de proiecte sunt în diverse stadii de construcţie şi planificare, iar dacă vor fi finalizate până în 2029, stocul naţional ar putea depăşi 5,6 milioane mp, în creştere cu cel puţin 16% faţă de nivelul actual, potrivit raportului Romania Retail Marketbeat Q4 2025 realizat de compania de consultanţă imobiliară Cushman & Wakefield Echinox.

“Dezvoltatorii de spaţii comerciale ţin pedala pe acceleraţie, astfel încât mai mult de 750.000 de metri pătraţi de scheme de retail sunt în diverse stadii de construcţie şi de planificare în întreaga ţară, cu livrare programată până în 2029. (…) Dacă toate aceste proiecte vor fi finalizate, la sfârşitul anului 2029 stocul de spaţii de retail la nivel naţional va depăşi pragul de 5,6 milioane de metri pătraţi, în creştere cu cel puţin 16% faţă de nivelul actual, de 4,8 milioane de metri pătraţi”, susţin autorii cercetării.

Cele mai multe, în București

Din stocul respectiv, 1,33 milioane de metri pătraţi de află în proiecte din Bucureşti, restul suprafeţei fiind localizat în ţară (stocul include preponderent proiecte cu o suprafaţă închiriabilă brută mai mare de 5.000 metri pătraţi), menţionează sursa citată.

Anul trecut au fost finalizaţi 208.000 metri pătraţi de spaţii de retail, un volum cu 16% mai mare decât cel din 2024 şi unul dintre cele mai ridicate înregistrate vreodată în România.

“Livrările consistente din ultimii ani au propulsat piaţa locală pe al doilea loc în regiune, după Polonia (13,8 milioane de metri pătraţi) din punct de vedere al stocul de retail modern. Cu toate acestea, raportat la densitatea de astfel de spaţii, România are nivelul cel mai redus din Europa Centrală şi de Est, cu 252 mp/ 1.000 de locuitori, faţă de 435 mp/1.000 locuitori în Slovacia, 365 mp/1.000 locuitori în Cehia, 359 mp/1.000 locuitori în Polonia şi 326 mp/1.000 locuitori în Ungaria”, mai arată studiul.

În ceea ce priveşte evoluţia chiriilor, singura mişcare semnificativă a costurilor pentru spaţiile prime a fost observată în ultimul trimestru al anului pentru spaţiile de pe Calea Victoriei, unde chiria medie a ajuns la 80 euro/mp/lună (+33% faţă de anul precedent, o tendinţă ascendentă impresionantă determinată de deschiderea mai multor magazine importante), susţin autorii analizei.

Prețul chiriilor, între 50 și 90 euro/lună

Conform sursei citate, centrele comerciale dominante din Bucureşti şi din principalele oraşe secundare înregistrează chirii între 50 şi 90 euro/mp/lună pentru spaţii de 100-200 mp situate la parter.

“Interesul brandurilor pentru extinderi rămâne solid, iar România continuă să se distingă drept o piaţă cu potenţial ridicat, în ciuda unui context economic încă volatil. Cererea pentru locaţii bine poziţionate este susţinută atât de rezultatele bune ale retailerilor, cât şi de estimările pozitive privind temperarea inflaţiei, aspecte ce ar trebui să consolideze în perioada următoare puterea de cumpărare. Toate aceste elemente creează premisele unei evoluţii pozitive a pieţei de retail şi sprijină planurile de dezvoltare ale operatorilor şi investitorilor”, a afirmat Dana Radoveneanu, Head of Retail Cushman & Wakefield Echinox, citată în comunicat.

Cushman & Wakefield Echinox este o companie de consultanţă imobiliară de top pe piaţa locală şi afiliatul exclusiv al Cushman & Wakefield în România, deţinut şi operat independent. Echipa de peste 60 de profesionişti şi colaboratori oferă o gamă completă de servicii investitorilor, dezvoltatorilor, proprietarilor şi chiriaşilor.