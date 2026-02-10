Recent, Guvernul a anunțat că, de anul acesta, vor fi impozitate și serele și solariile folosite în scopuri comerciale. Măsura a intrat deja în vigoare.

Șeful Cancelariei are vești proaste pentru fermierii nefiscalizați

În unele medii a fost acreditată ideea că Guvernul ar putea reveni asupra deciziei de a impozite serele și solariile, în anumite situații. Una dintre excepții ar fi cooperativele agricole.

Prezent la un eveniment din lumea agricolă, șeful Cancelariei Primului-Ministru, Mihai Jurcă, a negat categoric că acest lucru ar fi posibil. „Nu vom reveni asupra impozitului pe construcțiile speciale pentru cooperative. Atunci când am luat această măsură am urmărit, printre altele, eliminarea unor forme de evitare a impozitelor. Spre exemplu, acele așa-zise cooperative, din care fac parte mama, soacra și cu frații”, a explicat el.

Cu aceeași ocazie, a mai transmis un avertisment: „pentru a evita evaziunea fiscală, intenționăm ca sumele care se plăteau pentru susținerea unor fermieri înscriși în programe precum Tomata sau Usturoiul, să se plătească prin APIA, ca subvenții. De ele vor beneficia doar acele exploatații care sunt fiscalizate!”, a arătat demnitarul

Pe de altă parte, Mihai Jurcă a anunțat și o veste bună pentru retaileri. La sfârșitul lunii martie se încheie perioada de plafonare a prețurilor la anumite produse de bază. „Nu vom cere comercianților o nouă perioadă de prelungire a acestor plafonări”, a precizat șeful Cancelariei Premierului.