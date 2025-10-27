Rețetele Juanitei | Supă cremă de cartof dulce, ardei copt și pui/ O rețetă reconfortantă, ideală pentru sezonul rece/ Dacă înlocuiești supa de pui cu una de legume obții o versiune vegană la fel de gustoasă

Această supă cremă este combinația perfectă între gust aromat de toamnă și o textură catifelată. Cartoful dulce și ardeiul copt aduc aromă, iar pieptul de pui și stock-ul îi oferă consistență și proteine de calitate. Este o masă completă, hrănitoare și ușor de preparat, potrivită pentru prânz sau cină.

Ingrediente (pentru 4 porții)

2 cartofi dulci mari

2 ardei roșii copți

1 ceapă mare

1 cățel de usturoi (opțional, pentru un gust mai intens)

pui fiert (din cel folosit pentru supă/stock, eu am pus o carcasă de pui și oasele de la doua picioare și am curățat bine carnea de pe oase după fierbere)

800 ml stock de pui (supă clară de pui)

1 lingură ulei de măsline

Sare și piper după gust

½ linguriță boia dulce (opțional, pentru aromă și culoare)

1 baghetă mică pentru crutoane

1 lingură unt (pentru prăjit crutoanele).

Prepararea supei cremă

Pregătește stock-ul/supa de pui. Eu am folosit o carcasă de pui și oasele de la doua picioare, am sărat și am fiert până se desprindea carnea de pe oase, jumătate de oră în oala sub presiune/cooker sau o oră pe aragaz. Am curățat bine carnea de pe oase după fierbere

Curăță cartofii dulci și taie-i cuburi. Coace ardeii capia până devin moi și li se desprinde ușor coaja, apoi curăță-i și taie-i bucăți. Taie ceapa mărunt.

Într-o cratiță mare, încinge o lingură de ulei de măsline și adaugă ceapa. Călește-o 10 minute până devine translucidă, apoi adaugă cartofii dulci și ardeii copți. Amestecă bine și condimentează cu sare, piper și boia dulce.

Toarnă stockul de pui fierbinte peste legume și lasă să fiarbă la foc mic 20–25 de minute, până ce cartofii se înmoaie complet.

Ia oala de pe foc, adaugă carnea de pui și pasează totul cu un blender vertical până obții o textură fină și cremoasă. Dacă supa ți se pare prea groasă, poți adăuga puțin stock suplimentar sau apă caldă.

Pregătirea crutoanelor

Taie bagheta felii subțiri. Într-o tigaie, topește untul și prăjește crutoanele până devin aurii și crocante.

S ervirea

Toarnă supa în boluri, adaugă 2-3 crutoane deasupra și stropește cu câteva picături de ulei de măsline. Poți decora cu verdeață proaspătă (pătrunjel sau coriandru).

Beneficiile cartofului dulce pentru sănătate

Cartoful dulce este unul dintre cele mai valoroase alimente pentru o dietă echilibrată. Este bogat în betacaroten, un antioxidant puternic care susține sănătatea ochilor, pielii și sistemului imunitar. De asemenea, conține vitamina C, potasiu și fibre, care ajută la menținerea tensiunii arteriale în limite normale și la o digestie sănătoasă.

Spre deosebire de cartoful alb, cartoful dulce are un indice glicemic mai scăzut, ceea ce înseamnă că eliberează energia lent și ajută la controlul glicemiei — un beneficiu important pentru persoanele care își doresc o alimentație echilibrată.

În plus, cartoful dulce copt sau fiert are o textură cremoasă și o dulceață naturală care adaugă profunzime oricărui preparat, fără a fi nevoie de adaosuri de zahăr sau grăsimi în exces.

Variantă vegană

Această supă este excelentă și în varianta vegetariană — poți înlocui stockul de pui cu supă de legume și elimina puiul pentru o variantă ușoară, dar la fel de savuroasă.