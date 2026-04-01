01 apr. 2026, Rețetele Juanitei
Rețetele Juanitei | Salată de ouă, cu avocado și maioneză/ Salvează rețeta pentru perioada de după Paște când vor rămâne multe ouă în frigider
Foto: G4Food
Cuprins
  1. Ingrediente pentru salata cu ouă
  2. Preparare salată de ouă
  3. Servire

Acum că vine Paștele o astfel de salată sigur e o idee bună. O să rămână multe ouă fierte care trebuie folosite. Mie îi rămăseseră câteva prin frigider, așa că le-am combinat cu încă vreo câteva ingrediente și a ieșit o salată de ouă, belea.

Am folosit o poză mai veche pentru că s-a terminat înainte de a apuca să fac ședința foto.

Ingrediente pentru salata cu ouă

Pentru salată

  • 3 ouă
  • 1 avocado copt
  • 1 legătură de ceapă verde (doar partea albă și câteva frunze pentru decor) sau o jumătate de ceapă uscată
  • 10-15 măsline negre fără sâmburi
  • Sare și piper proaspăt măcinat.

Pentru dressing

  • 2-3 linguri de maioneză, după gust
  • 1 lingură de suc lămâie
  • 1 linguriță de muștar Dijon sau ce muștar vă place
  • Sare și piper.

Preparare salată de ouă

  1. Fierbeți ouăle tari (10 minute din momentul începerii fierberii). Scurgeți apa fierbinte și lăsați ouăle în apă foarte rece și cu gheață. După ce s-au răcit complet, curățați ouăle de coajă și tăiați-le mărunt.
  2. Curățați ceapa, spălați-o, uscați-o bine și tocați-o mărunt.
  3. Curățați de coajă și sâmbure avocado-ul. Tăiați în cubulețe.
  4. Tăiați în felii subțiri măslinele, uscați-le pe un șervet de hârtie.
  5. Într-un bol, amestecați maioneza cu sucul de lămâie, muștarul, sarea și piperul, până obțineți un dressing omogen și cremos.
Servire

Într-un bol de salată, puneți ingredientele.

Turnați dressingul de maioneză și amestecați ușor, asigurându-vă că sunt bine omogenizate.

Potriviți de sare și piper. Se servește imediat, pentru ca avocado să nu oxideze.

Poftă bună!

Rețetele Juanitei | Lasagna cu foi proaspete de casă/ Rețeta tradițională italiană pe care o poți combina cu straturi de carne ragu sau o umplutură vegetală, de post
