O salată ai zice că nu e greu de improvizaț, dar ea trebuie să respecte niște reguli: să aibă legume, proteină, gust umami, iar aceste lucruri se obțin când faci o combinație potrivită. Eu am reușit să asezonez câteva ingrediente pe care le aveam în frigider, nu dedicate acestei rețete, ci resturi, ce rămăsese de la diverse mâncăruri și gustărele și să obțin o salată antirisipă.

Ce punem într-o salată antirisipă

Am adunat așadar: 1 cartof dulce copt și doi cartofi albi fierți în coajă; o jumătate de avocado; 2 ridichi; 2 castraveți murați (în oțet), le-am tăiat bucăți mici și am pus deasupra puțină sare, piper proaspăt măcinat și 2 linguri de ulei de măsline. Dacă o vreți mai consistentă merg și 1-2 linguri de maioneză.

Am mai găsit și vreo 2 felii de somon afumat pe care le-am pus deasupra, dar îl puteți substitui cu ceva șuncă ori resturi de mezeluri, ton din conservă. Nu vă feriți nici de câteva măsline, eu n-am avut.

N-am mai pus oțet sau lămâie pentru că erau deja acri castraveții murați. Avem legume, făinos, avocat cremos, crocant de la castraveți și ridiche, acru, dulce și sărat și o proteină adăugată. Salata perfectă! A fost foarte bună, chiar dacă am improvizat din resturi.

Poftă bună și nu uitați că mâncarea nu se aruncă se transformă!