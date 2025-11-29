Pizza nu este doar unul dintre alimentele preferate cam peste tot în lume (în special de către cei mici), ci și o rețetă simplă, versatilă și care poate fi ușor adaptată la ingredientele locale. În cazul nostru, ce ar putea fi mai potrivit decât mămăliga? Așa că să facem o pizza de mămăligă în stil românesc și în stil italian.

Italienii și mămăliga

Dacă nu știți, mămăliga nu este 100% românească. Italienii din nord iubesc polenta, o mămăligă mai puțin consistentă, din mălai măcinat mai fin, și o combină cu carne și mâncăruri de legume.

Spaniolii au împrumutat și ei polenta de la sud-americanii veniți în număr mare în Peninsulă, iar despre America de Sud nici nu trebuie să mai menționez, sper, că de acolo a fost adus porumbul pe continentul european.

Pizza cu blat din mămăligă

Pregătim o mămăligă obișnuită, în raport de 1 la 3 între mălai și apă. Și folosim cea mai simplă rețetă ca să nu trebuiască să stăm lângă ea să fiarbă. 200 de g de mălai, 1 lingurăță de sare și 2 de ulei și 700 de ml de apă ar trebui să fie perfect.

Se pune apa cu mălaiul și sarea la fiert. Se adaugă o lingură sau două de ulei. Se dă focul mare și se amestecă până când mămăliga începe să fiarbă, iar mălaiul este deja încorporat (2-3 minute). Dăm focul la minim și punem un capac pe oală. La fiecare 10 minute se trage oala de pe foc, se înlătură capacul și se amestecă bine mămăliga. Se pune din nou la fiert. După 30 de minute mămăliga ar trebui să fie gata. Gustați puțin să vă asigurați că mălaiul e bine fiert.

Se toarnă mămăliga, cât e vâscoasă încă într-o tavă mai mare, rotundă (poate fi de tartă) sau în tava de cuptor. Cu o lingură o întindem bine, să aibă formă rotundă, de pizza. O lăsăm să se tempereze (câteva minute). să se întărească. Acoperiți-o cu un prosop curat de bucătărie să nu se usuce.

Punem deasupra ingredientele dorite și o băgăm în cuptorul preîncălzit la 200-220 de grade Celsius pentru 10 min. Când brânza e topită, pizza noastră e gata.

O tăiem în triunghiuri și o servim.

Ce punem pe o pizza din mămăligă?

Varianta românească: brânză telemea, de burduf, cașcaval, puțin unt, slană afumată, kaiser, cârnați, oua, iar la final 2-3 linguri de smântână.

Varianta italiana: șuncă, prosciutto (după ce o scoatem din cuptor), salam picant, pui gătit, mozzarella, ciuperci, roșii, ceapă, ardei, măsline etc