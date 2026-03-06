Copiii vor neapărat paste cu chifteluțe? Sunt delicioase, dar trebuie să prepari chiftelele și apoi să te apuci de paste. Există însă și o soluție mai simplă, o „scurtătură” prin care folosim carnea cu care sunt umpluți cârnații.

Ingrediente pentru paste cu chifteluțe rapide

Paste (spaghete sau paste lungi), 100 de g de persoană

Cârnați, în funcție de cantitatea de paste

Bulion de roșii

Ulei de măsline extravirgin

Ceapă, usturoi

Busuioc verde sau uscat/oregano/salvie, după preferințe

Sare, piper.

Preparare

Se scoate carnea din cârnați, treptat, formând chifteluțe mici de carne.

Se încălzește uleiul în tigaie, se pun chifteluțele mici din carne de cârnați la rumenit. Prăjește-le pe toate părțile.

În paralel se spală, curăță și se toacă mărunt ceapa și usturoiul. Se călesc în 2-3 șinguri de ulei încins sau în grăsimea de la cârnați, strecurată.

Se pune bulionul de roși și se fierbe 10 minute, adăugând și sare, piper.

Între timp se fierb pastele în apă cu sare. Fierbem cu 2 minute mai puțin decât scrie pe pachet.

Se adaugă pastele în sos și chifteluțele și se mai fierbe totul 2 minute.

Se condimentează cu busuioc sau altă plantă după gust și se servesc imediat.

Poftă bună!