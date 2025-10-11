VIDEO | Rețetele Juanitei | Cremșnit, prăjitura copilăriei, poate fi preparată acum mai ușor ca niciodată. Chiar și un începător într-ale gătitului o poate face

Deși pare ceva sofisticat, cremșnitul copilăriei se poate prepara extrem de simplu și rapid folosind foile gata coapte din magazin. Trebuie doar o cremă de vanilie și putină rabdare să pătrundă umezeala din cremă în foi.

Ingrediente pentru crema de vanilie din cremșnit

1 litru de lapte

4 ouă

4 gălbenușuri

150 de g de zahăr

100 de g de făină sau 80 de g de amidon de porumb

1 plic zahăr vanilat sau 1 linguriță de extract de vanilie

Un praf de sare.

Pentru montaj

3 foi de cremșnit din comerț

Zahăr pudră pentru decor.

Preparare

Pregătirea cremei

Într-o cratiță mare, amestecă gălbenușurile cu ouăle și cu zahărul și sarea până se deschid la culoare. Adaugă făina (sau amidonul) și amestecă bine. Încălzește puțin laptele în care ai pus vanilia. Toarnă treptat laptele călduț, nu fiert, amestecând continuu ca să nu se formeze cocoloașe. Pune amestecul pe foc mic și fierbe-l, amestecând constant, până se îngroașă ca o budincă groasă. După ce s-a îngroșat, ia de pe foc.. Lasă crema să se răcorească aproximativ 10–15 minute, acoperită cu o folie pusă direct pe suprafață ca să nu formeze crustă.

3. Montarea prăjiturii:

Pune o foaie de cremșnit pe un platou mare sau în tavă.

Toarnă jumătate din cremă peste și nivelează frumos.

Așază deasupra altă foaie și repetă.

Ultima foaie se pune „capac”, deasupra cremei.

Lasă prăjitura la frigider minimum 5–6 ore (ideal peste noapte) ca să se întărească crema și să intre umezeala în foi.

4. Servirea:

Presară zahăr pudră deasupra înainte de servire.

Taie cu un cuțit zimțat sau foarte bine ascuțit, pentru a nu rupe foaia de sus.

Sfaturi utile: