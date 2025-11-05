„Fiecare produs local de pe raft are o poveste în spate, despre oameni, despre pasiunea lor. Noi ne mândrim că putem transmite această poveste celor peste un milion de oameni care ne trec pragul în fiecare zi. Cartofii românești pe raft tot anul nu este doar un produs nou, ci este și rezultatul unei colaborări solide între două companii care cred în agricultura românească”, a declarat Otto Keul, șeful departamentului de Achiziție Fructe și Legume al Lidl România. El s-a referit la listarea Grupului Șerban Holding, condus de Nicolae Șerban, ca furnizor de cartofi proaspeți tot timpul anului.

Nicolae Șerban: „Facem agricultură pentru că suntem pasionați de ea”

„Suntem niște oameni care facem agricultură pentru că suntem pasionați de ea, și nu doar pentru profit”, a ținut Nicolae Șerban, acționarul majoritar al Grupului Șerban Holding să precizeze la începutul intervenției sale.

„Cartofii și ceapa reprezintă aproximativ 80% din consumul de legume rădăcinoase din România. Ele se regăsesc și în coșul zilnic, pe baza căruia INS calculează inflația. De aceea sunt produse foarte importante pe masa românilor. În lunile iulie – noiembrie sunt asigurate din producția internă. În restul lunilor, din lipsa capacității de depozitare, majoritatea necesarului este acoperită din import. Pentru a rezolva problema aceasta, Grup Șerban a hotărât în 2023 să investească în depozitarea și în linii de ambalare a produselor”, a istorisit el despre motivațiile acestei colaborări

„Pasul următor a fost evaluarea implicațiilor financiare. În legumicultură, gradul de capitalizare este poate de zece ori mai mare, dacă nu și mai mult, față de cultura mare. Cred că acesta este și unul dintre motivele pentru care fermierii nu se implică în această ramură”, a mai arătat Șerban.

„ Există foarte mult loc de creștere”

„Plantele rămân vii și pe perioada de depozitare. Nu este ușor și nici nu este ieftin să le menții astfel pe perioada depozitării. Toată lumea știe că sunt cheltuieli și că există pierderi. Prețul este stabilit de piață și trebuie să ai și un câștig. Dar atâta timp cât potențialul pieței este foarte mare – importăm, cred, 40 – 50% din consumul pieței, există foarte mult loc de creștere, există și un potențial de câștig. De aceea, din punctul nostru de vedere, este o afacere bună”, și-a motivat acționarul majoritar al companiei implicarea în afacere.

Pentru a oferi o imagine, trebuie să precizăm că doar instalațiile de frig existente au un consum de cca. un Megawatt/zi.

„Relația cu o companie parteneră te învață ce să faci ca tu să ai succes. Am constatat asta cu toți partenerii noștri serioși, care au venit cu proceduri pe care, cu toate dificultățile, le-am implementat. Rezultatele se văd și le mulțumesc pe această cale”, crede Nicolae Șerban despre parteneriatul cu marile companii.

La ora actuală, Grupul Șerban Holding dispune de capacități de depozitare frigorifice pentru 20.000 de tone de legume. Săptămâna aceasta au început lucrările pentru un nou complex de hale în care vor putea fi stocate alte 30.000 de tone.

„ Este doar decizia fermierilor”, crede Nicolae Șerban

„Totul pleacă de la pământ, de la respectul pe care i-l arăți pământului. Urmează apoi irigațiile și calitatea apei. Se adaugă toate tehnologiile de cultivare a plantelor, rotația culturilor, utilizarea culturilor intermediare care sprijină protecția plantelor. Spre exemplu, utilizăm muștar drept cultură intermediară care să fie încorporată în sol. Astfel micșorăm cantitatea de pesticide utilizată. Rezultatul este reducerea cantității de substanțe chimice care se regăsesc în plante”, și-a sintetizat fermierul câteva dintre principiile după care se ghidează.

În acest moment, culturile de legume ale Grupului însumează 600 de hectare, față de 200 în 2020. În total, Grupul Șerban lucrează 15.000 de hectare de teren.

„Din evaluările mele, în ceea ce privește nevoia de cartof comercial ar fi necesare cam 20.000 de hectare pentru a acoperi tot necesarul intern, dacă facem 45 – 50 tone/hectar. Dacă luăm în calcul și rotații, ar fi nevoie de 100.000 de hectare. Astăzi există irigații profesioniste în România pe 700 – 800.000 de hectare. Dintre ele, irigații profesioniste sunt pe vreo 400.000. Deci să ne asigurăm necesarul de legume rădăcinoase din producția internă este doar decizia fermierilor, care să se hotărască să o ia pe calea asta într-un mod profesionist. Eu zic că este o șansă pentru fermieri!”, a încheiat șeful Holdingului Șerban.