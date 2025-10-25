VIDEO | Rețetele Juanitei | Galette (tartă) cu mere, un desert rustic franțuzesc/ Ușor de preparat și cu arome de sezon este excelent pentru un răsfăț de weekend

Chiar dacă suntem „cuminți”, la dietă sau cu o alimentație echilibrată toată săptămâna, în weekend ne putem permite un mic răsfăț. Iar aceasta tartă, galette cu mere, un desert rustic franțuzesc, nici nu este extrem de periculoasă pentru kilogramele noastre. În plus se prepară rapid și este de-li-cioa-să!

Ce este o galette

Galette este o tartă rustică franțuzească, cu aluat fraged (asemănător celui de tartă sau de plăcintă), întins în formă rotundă, peste care se așază diverse umpluturi, dulci sau sărate.

Spre deosebire de tartele clasice, galette nu se coace într-o formă, ci direct pe o tavă, cu marginile aluatului îndoite neglijent peste umplutură. Aceasta îi dă un aspect natural, „de casă”, foarte apreciat în bucătăria franceză.

Există variante dulci de galette, cele mai populare fiind cele cu fructe (cu mere, pere, piersici, prune, fructe de pădure sau smochine). Dar se pot face și cu umpluturi sărate, perfecte ca aperitiv sau fel principal: cu brânzeturi (brie, feta, ricotta etc.), legume (roșii, dovlecel, spanac, ceapă caramelizată), ouă, ton, pui etc. Aluatul este același — din făină, unt și apă rece sau lapte.

Originea galette

Cuvântul „galette” vine din limba franceză, de la galet (piatră mică, rotundă), făcând referire la forma plată și rotundă a acestei tarte.

Este un preparat tradițional din regiunea Bretagne, dar popular în toată Franța. Există și o versiune numită „galette bretonne”, o clătită sărată din făină de hrișcă, umplută cu brânzeturi, ouă sau șuncă.

Pe scurt, galette este o tartă fără pretenții, simplă, rustică, dar extrem de gustoasă, un desert (sau fel sărat) care combină eleganța cu rusticul bucătăriei din vechime.

Ingrediente

Ingrediente pentru aluat de tartă (sau cumpărăm un pâte brisée gata preparat)

300 de g de făină

Jumătate de linguriță de sare

80 de ml de apă sau lapte călduț

150 de g de unt moale

2-3 linguri zahăr (opțional).

Eu zahăr nu pun. Important este să lucrăm rapid aluatul, citește aici care este secretul să iasă perfect. Pentru o variantă mai aromată, poți adăuga un vârf de linguriță de scorțișoară în aluat.

Ingrediente pentru umplutura de galette cu mere

4-5 mere mari (de preferat din soiuri diferite, pentru o aromă complexă)

100 de g de zahăr (puteți pune și mai puțin sau deloc, după gust)

1-2 lingurițe de scorțișoară măcinată

½ linguriță esență de vanilie (opțional)

Zeama de la ½ de lămâie (opțional)

30 de g de unt.

Pentru finisare

1 gălbenuș + 1 lingură lapte (pentru uns marginile)

1 lingură zahăr brun (pentru presărat este mere).

Eu am uitat de amândouă.

Preparare galette cu mere

Pregătirea aluatului

Într-un bol mare, amestecă făina, zahărul și sarea.

Adaugă untul rece și frământă rapid cu vârful degetelor până obții un aluat nisipos.

Toarnă treptat apa rece/laptele și adună aluatul într-o bilă.

Învelește-l în folie alimentară și lasă-l la frigider minim 30 de minute.

Pregătirea umpluturii

Curăță merele de coajă și cotor, taie-le în cubulețe mici.

Stropește-le cu zeamă de lămâie pentru a nu oxida.

Amestecă-le cu zahăr, scorțișoară, vanilie. Pune-le pe foc cu unt până scad, iar lichidul se evaporă.

Asamblarea tartei

Întinde aluatul într-un disc de aproximativ 30 cm diametru (nu trebuie să fie perfect rotund – farmecul galettei e aspectul rustic). Așază-l pe o foaie de copt.

Pune merele în centru, lăsând o margine liberă de câțiva cm.

Îndoaie marginile spre interior, peste fructe, formând o bordură liberă.

Unge marginile aluatului cu gălbenuș bătut cu lapte și presară zahăr brun. Înțeapă aluatul de pe margine din loc în loc.

Coacerea

Coace tarta la 180 – 190°C, timp de 40 de minute, până când marginile devin aurii, iar merele caramelizate.

Servire

Lasă prăjitura să se răcească. Se taie în 8 porții și se servește simplă/ pudrată cu zahăr vanilat sau cu o cupă de înghețată de vanilie deasupra.

Beneficiile ingredientelor din tartă

Merele sunt bogate în fibre și antioxidanți, ajutând digestia și imunitatea.

Untul oferă sațietate și aromă, iar în cantități moderate este o sursă bună de vitamine liposolubile.

Scorțișoara reglează glicemia și adaugă un gust intens, natural dulce.

Lămâia previne oxidarea merelor și adaugă un echilibru de aciditate, intensificând aromele.