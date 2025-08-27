Rețetele Juanitei | Chec aperitiv cu broccoli, piept de pui și cașcaval/ Un preparat versatil, se poate servi la cină, mic dejun sau aperitiv la o masă festivă

Un chec aperitiv este una dintre cele mai versatile și gustoase rețete pentru mese festive, picnicuri, brunch-uri sau pur și simplu pentru o cină sau un micul dejun. Se pregătește ușor, se coace frumos și se taie elegant în cuburi sau felii. Combinațiile pot fi nelimitate, în funcție de ce ai prin frigider: legume, brânzeturi, carne slabă, verdețuri sau chiar resturi de friptură.

Rețeta de față îți propune un chec colorat și nutritiv, cu broccoli și piept de pui, completat de cașcaval și legume proaspete.

Ingrediente (pentru o tavă de 25×35 cm sau 2 forme de chec)

4 ouă

200 ml de lapte

4 linguri de smântână (poți folosi și iaurt grecesc pentru o variantă mai light)

5 linguri făină

1 linguriță de sare (după gust)

1 ardei gras roșu sau galben (pentru culoare)

250 de gr de piept de pui fiert sau gătit (la cuptor, la abur, în tigaie)

150 de gr de cașcaval ras (poți combina cu mozzarella ca să fie mai elastic)

4 buchețele mici de broccoli blanșat (pentru culoare)

Piper, oregano sau alte mirodenii preferate.

Preparare

Într-un bol mare, mixăm ouăle cu un praf de sare până devin spumoase. Adăugăm treptat făina, apoi laptele și smântâna, amestecând continuu pentru a obține o compoziție omogenă și fără cocoloașe.

Tăiem cubulețe mici pieptul de pui gătit, ardeiul și cașcavalul (poate fi și ras). Le adăugăm în compoziția lichidă și amestecăm ușor. La final, încorporăm și buchețelele de broccoli, fierte în prealabil 2-3 minute în apă cu sare și puse rapid în apă rece cu gheță, pentru a-și păstra culoarea.

Turnăm compoziția într-o tavă de chec unsă cu unt și tapetată cu hârtie de copt (sau într-o tavă dreptunghiulară, dimensiuni 20×30 cm). Nivelăm cu o spatulă.

Coacem la 180°C, în cuptor preîncălzit, timp de aproximativ 35-40 de minute, până ce checul se rumenește frumos deasupra și trece testul scobitorii.

Se lasă să se răcească, apoi se taie în felii groase sau cubulețe. Se servește ca aperitiv la mesele festive, alături de murături, sosuri ușoare, la cină sau la micul dejun.

Variante de chec sărat

Chec cu legume: înlocuiește carnea cu dovlecel, ciuperci și spanac sotat.

Chec cu brânzeturi: combină feta, cașcaval, brânză de burduf sau telemea pentru un gust intens.

Chec mediteranean: adaugă măsline, roșii uscate și busuioc proaspăt.

Chec rustic: folosește resturi de friptură rece, cârnați afumați sau bacon rumenit.

Chec light: folosește doar albușuri, piept de curcan, brânză de vaci și multe legume verzi.

Sfat util

Poți coace compoziția și în forme de brioșe, pentru mini-checuri aperitiv, foarte aspectuoase și practice la petreceri.

Acest tip de chec sărat este un adevărat preparat versatil: se face rapid, arată bine pe orice platou cu aperitive și este sățios fără a fi greu.

Poftă bună

