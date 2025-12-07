În multe gospodării, postul înseamnă adaptare. Preparate considerate „grele”, precum sarmalele, dispar adesea din meniul zilnic. Bucătarii spun însă că rețetele vechi oferă suficiente variante fără carne, la fel de gustoase precum cele tradiționale. Un exemplu vine din Maramureșul istoric, unde o rețetă de sarmale de post se pregătește de generații cu păsat și două tipuri de ciuperci.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Sarmalele de post nu înseamnă renunțare la savoare, ci o altă abordare. Bucătarii spun că maramureșenii foloseau adesea hribi și ghebe, o combinație care dă preparatului un parfum intens de pădure. Alături de acestea, păsatul și orezul sunt călite bine în ulei, împreună cu legumele, un procedeu care schimbă textura și potențează aromele.

O rețetă păstrată în familie, adaptată timpului prezent

Rețeta maramureșeană despre care vorbim provine din zona Crăciunești. Bătrânele din sat preparau astfel sarmalele în post, pentru a obține o savoare cel puțin comparabilă cu cea a sarmalelor cu carne. În plus, chiar dacă era post, volumul de muncă în gospodărie era același, iar oamenii trebuiau să fie bine hrăniți, cu mâncare consistentă, pentru a face față solicitărilor zilnice.

Compoziția se bazează pe ingrediente simple, iar secretul stă în modul de preparare. Spre deosebire de alte zone ale țării, aici se adaugă și ardei roșu tocat mărunt, care conferă o notă dulce și echilibrată.

Hribii, considerați una dintre cele mai aromate ciuperci de pădure, sunt combinați cu ghebe, care oferă consistență. Împreună formează baza gustului care a făcut această rețetă cunoscută în gospodăriile maramureșene.

Ingredientele necesare pentru aproximativ 40 de sarmale

Ceapă: 100 g

Morcov: 80 g

Ardei gras roșu: 60 g

Păsat: 280 g

Orez: 180 g

Ulei: 100 ml pentru călire (plus 80 ml pentru fiert)

Hribii: 100 g

Ghebe: 300 g

Varză murată pentru foi: 1 kg

Varză murată tocată: 450 g

Pastă de roșii: 70 g

Mărar, cimbru, condimente pentru asezonare

Modul de preparare

Legumele și ciupercile se toacă fin, iar morcovul se trece prin răzătoarea mică. Totul se pune la călit în ulei. Orezul și păsatul se adaugă după câteva minute, pentru a se rumeni ușor și a se îmbina cu aromele din tigaie. Când compoziția este bine legată, foile de varză se umplu cu acest amestec.

Fundul vasului de gătit se unge cu puțin ulei și se acoperă cu un strat subțire de varză tocată și mărar. Sarmalele se așază în straturi uniforme, iar peste ultimul strat se toarnă pasta de roșii. Apa se adaugă cât să le acopere. Preparatul fierbe la foc mic, până când frunzele devin fragede, iar aromele se unesc.

Un detaliu cheie: alegerea frunzelor

Bucătarii recomandă ca foile de varză să fie fine și subțiri. Nervurul gros trebuie îndepărtat pentru o rulare ușoară. Dacă frunzele sunt prea mari, se pot tăia în două, astfel încât sarmalele să capete un aspect uniform.

Rețeta arată că tradiția culinară poate fi păstrată chiar și în perioadele de post. Cu ingrediente simple și tehnici vechi, sarmalele de post din Maramureș rămân un preparat cu identitate și gust.