Pofticios, noua opțiune românească în segmentul iaurturilor pentru copii, crește categoria și ajunge la aproape 20% cotă în doar două luni

Napolact își extinde portofoliul de băuturi lactate și lansează Napolact Pofticios, o nouă gamă de iaurturi de băut cu fructe, disponibilă în patru sortimente: fructe de pădure, banane și biscuiți, căpșuni și multifruct. La doar două luni de la lansare, Pofticios atinge o cotă de piață în volum de 19%1, confirmând potențialul segmentului și contribuind la creșterea categoriei de iaurturi de băut cu fructe pentru copii, atrăgând consumatori noi în segment.

Lansarea marchează o extindere naturală a expertizei Napolact din zona băuturilor lactate acidofile către o categorie dedicată familiilor cu copii, consolidând poziția brandului ca unul dintre principalii promotori ai nutriției echilibrate în România.

Pofticios – gustul care îi atrage pe copii, ingredientele care liniștesc părinții

Lansarea Napolact Pofticios răspunde unor schimbări vizibile în comportamentul alimentar al copiilor și în preocupările părinților.

Datele de consum arată că 38% dintre copiii români nu iau un mic dejun adecvat, apelând frecvent la gustări nesănătoase2. În același timp, părinții spun că le este din ce în ce mai dificil să găsească alternative care să fie în același timp gustoase pentru copii și nutritive.3

În categoria iaurturilor de băut cu fructe, mamele caută în primul rând ingrediente naturale și beneficii nutriționale, urmate de beneficii pentru digestie, dezvoltarea oaselor și a musculaturii4.

Napolact Pofticios vine ca răspuns la aceste nevoi, ca parte din angajamentul brandului de a susține familiile în formarea și menținerea unor obiceiuri alimentare echilibrate. Produsul este realizat cu lapte din România, conține doar ingrediente naturale și culturi vii și are o rețetă curată. Ambalajul de 200 g reprezintă porția potrivită pentru copiii cu vârste între 6 și 12 ani, fiind ideal pentru completarea micului dejun sau ca gustare la școală, în parc ori în excursii. Textura cremoasă și preparatul de fructe sunt adaptate preferințelor celor mici.

„Copiii vor constant lucruri care nu le fac bine. E parte din dinamica firească a copilăriei — negociază, caută prin dulapuri, insistă atunci când poftesc la ceva dulce. În campania noastră de

lansare am transpus această realitate într-o metaforă jucăușă, o lume imaginară văzută prin ochii lor, care simbolizează frustrarea de a auzi prea des «nu». Pofticios este răspunsul nostru «nevinovat»: o gustare cu ingrediente naturale, etichetă curată și nutriție reală – proteine, vitamine și culturi vii – care le permite copiilor și părinților să spună mai des «da», fără compromisuri”, a declarat Gabriela Nicuț-Runcan, Marketing Manager Napolact.

Extinderea către variantele cu fructe este un pas firesc pentru un brand care performează puternic în categoria băuturilor lactate acidofile și care își propune să aducă aceeași calitate și în zona gustărilor pentru copii.

„Dezvoltarea rețetei Pofticios a pornit de la o provocare clară: să găsim echilibrul corect între gustul pe care copiii îl iubesc și profilul nutrițional pe care părinții îl caută. Am lucrat timp de mai multe luni alături de echipele noastre de cercetare și dezvoltare și am testat constant produsul cu părinți și copii pentru a ajusta textura, nivelul de dulceață și combinațiile de fructe. Rezultatul este un iaurt de băut cremos, cu ingrediente naturale și culturi vii, care păstrează standardele Napolact de calitate și oferă o opțiune gustoasă și echilibrată.”, a declarat Ciprian Burghelea, R&D Manager Napolact.

Napolact, creștere constantă în categoria lactatelor fermentate

Performanța Napolact din ultimul an confirmă forța brandului în categoria lactatelor fermentate. Băuturile acidofile plain sub brandul Napolact au ajuns în 25%1 dintre gospodăriile din România, cel mai ridicat nivel atins până acum de brand în această categorie. Napolact este lider valoric pe segmentul acidofilelor simple, cu o cotă de piață de 17,8%2 și o creștere semnificativă față de anul anterior, atât în valoare, cât și în volum.

Evoluția pozitivă se reflectă și la nivelul întregii categorii de lapte și băuturi acidofile, unde Napolact își consolidează poziția și rămâne unul dintre cei mai relevanți jucători din piață. În total, brandul este prezent în aproape jumătate dintre gospodăriile din România (44,6%)1, confirmând încrederea constantă a consumatorilor.

Consumul mediu de iaurt per persoană în România este de 12,9 kg, conform datelor Statista Market Forecast, iar noua gamă Pofticios cu fructe marchează extinderea portofoliului brandului într-un segment cu potențial ridicat de creștere.