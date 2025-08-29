Rețeta de lipie cu brânză cottage cucerește internetul / Două ingrediente, zero gluten, fără făină, bogată în proteine și gata în 30 de minute

Internetul e plin de trenduri culinare, dar puține rezistă testului practic. Una dintre rețetele care au atras atenția în ultimele luni este această lipie cu brânză cottage. Creată de Francesca Aralla, fondatoarea HealthyMumWay, această rețetă s-a răspândit rapid pe rețelele sociale, arată foolproofliving.com.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Succesul ei se explică simplu: doar două ingrediente, timp redus de pregătire și un aport ridicat de proteine. O porție conține 17 grame de proteine, fără făină, fără gluten și cu puțini carbohidrați. Este o alegere perfectă pentru cei care urmează diete keto sau caută alternative sănătoase la pâinea tradițională și e perefectă pentru micul dejun.

Cum se prepară lipia cu brânză

Prepararea necesită doar cinci minute de lucru și aproximativ 30 de minute de coacere. Se folosesc două ingrediente de bază: o cană de brânză cottage cu lapte integral și două ouă mari. Un vârf de sare este opțional, la fel ca spray-ul de gătit pentru tavă.

Se preîncălzește cuptorul la 175°C. Brânza și ouăle se mixează câteva secunde într-un robot de bucătărie. Nu trebuie să devină complet lichid, bucățelele mici de brânză sunt acceptabile.

Compoziția se toarnă într-o tavă tapetată cu hârtie de copt și se întinde uniform. Apoi se coace timp de 30-35 de minute, până devine ușor aurie. După ce se răcește câteva minute, lipia poate fi desprinsă din tavă și folosită imediat.

Versatilitate în bucătărie

Lipia poate fi servită simplu, ca atare, pentru cei care caută o gustare rapidă. Dar rețeta permite și variante mai complexe.

Poate fi baza unui sandviș sănătos. Se adaugă maioneză sau muștar, felii de brânză, carne rece și legume. Se rulează, se taie în două și se servește imediat.

O altă opțiune este varianta tip pizza. După prima coacere, lipia se acoperă cu sos de roșii, mozzarella și felii de pepperoni. Se introduce din nou în cuptor pentru câteva minute, până când brânza se topește. Rezultatul este o pizza rapidă și mai ușoară decât cea clasică.

Cottage cheese, revenirea neașteptată

Brânza cottage, cândva considerată demodată, trăiește o revenire spectaculoasă. Prezența ei în trenduri virale arată cum consumatorii caută alternative nutritive și ușor de preparat. Lipia din brânză cottage este exemplul perfect: simplă, rapidă și adaptabilă la diverse meniuri.

Pentru mulți, rețeta a devenit o soluție practică în locul pâinii tradiționale. Cu doar două ingrediente, aduce satisfacția unei mese complete, dar fără grija carbohidraților în exces.