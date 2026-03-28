O amplă operațiune coordonată de Parchetul European a dus la reținerea a 18 persoane suspectate de implicare într-o rețea de fraudă fiscală de proporții, cu un prejudiciu estimat la 32,8 milioane de euro. Ancheta vizează un mecanism complex de evaziune a TVA legat de importul și comercializarea băuturilor alcoolice în Spania. Acțiunea a fost desfășurată la solicitarea EPPO din Madrid, iar printre cei reținuți se numără și cinci presupuşi lideri ai grupării.

Autoritățile au efectuat percheziții în 12 locații din provinciile Barcelona, Tarragona și Valencia. Vizate au fost sedii de firme, locuințe ale suspecților și depozite fiscale. În urma descinderilor, anchetatorii au pus sub sechestru conturi bancare aparținând a 60 de persoane și companii, au confiscat mai multe vehicule, 40 de proprietăți imobiliare și aproximativ 430.000 de euro în numerar. Operațiuni similare au avut loc și în Portugalia.

Cum funcționa schema

Investigația a scos la iveală un mecanism sofisticat de fraudă bazat pe utilizarea unor firme-fantomă în Belgia, Portugalia și Spania. Rețeaua folosea facturi false pentru a evita plata taxelor aferente importului și vânzării unor cantități mari de alcool pe piața spaniolă.

Schema implica două depozite fiscale din Spania, unde produsele accizabile pot fi stocate fără plata imediată a taxelor. TVA-ul devenea exigibil abia în momentul în care alcoolul părăsea depozitele pentru a fi comercializat. În acel punct intervenea frauda: intermediari fictivi, cunoscuți drept „missing traders”, preluau produsele și deveneau responsabili pentru plata TVA, dar dispăreau fără să își îndeplinească obligațiile fiscale. Ulterior, alcoolul era transferat printr-un lanț de companii controlate de rețea, folosind documente false pentru a ascunde traseul real al mărfii. În final, produsele ajungeau pe piața din Spania prin distribuitori aflați sub controlul grupării, fără ca TVA-ul să fie achitat.

- articolul continuă mai jos -

Prejudiciu major și suspiciuni de spălare de bani

Potrivit anchetatorilor, schema a generat profituri ilegale de aproximativ 32,8 milioane de euro în perioada 2019–2025. Prejudiciul este echivalent atât pentru bugetul statului spaniol, cât și pentru cel al Uniunii Europene. Există suspiciuni că sumele obținute au fost ulterior spălate prin diverse mecanisme financiare. Una dintre companiile investigate ar avea legături cu Insulele Turks și Caicos, teritoriu britanic de peste mări.

Operațiunea a fost realizată cu sprijinul mai multor instituții. În Spania au fost implicate unitatea specializată în criminalitate economică a Poliției Naționale și Agenția fiscală, iar la nivel internațional au participat autorități din Portugalia și Belgia.

Anchetatorii subliniază că toate persoanele implicate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la o decizie definitivă a instanțelor spaniole.

Cazul din Spania evidențiază amploarea fraudelor fiscale transfrontaliere și complexitatea mecanismelor utilizate pentru evitarea taxelor, într-un context în care autoritățile europene își intensifică eforturile de combatere a acestui tip de criminalitate economică.