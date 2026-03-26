Să fim sinceri: cumpărăturile au talentul de a-ți goli portofelul în moduri pe care nu le-ai anticipa niciodată. Intri să cumperi lapte și ouă și, cumva, pleci cu trei tipuri de brânză, un dovleac decorativ și un vag sentiment de vinovăție. Îți sună cunoscut?

Ei bine, Sezamo ți-a auzit portofelul plângând și a decis să facă ceva în privința asta. Cu Xtra, abonamentul conceput pentru a-ți face bugetul de cumpărături să funcționeze mai inteligent.

Dar ce este Sezamo Xtra, de fapt? (Și Sezamo, dacă tot povestim)

Sezamo este un supermarket online și piață, care livrează în 2-3 ore de la plasarea comenzii sau la ora programată, în București (și aproape tot județul Ilfov) – produse proaspete de la micii producători locali, dar și de la branduri consacrate, produse de uz casnic și soluții salvatoare în caz că trebuie să mergi în vizită și nu vrei să te duci cu mâna goală. În plus, îți ridică și sticlele SGR și își plătește garanția pentru ele pe loc, sub formă de credite în contul de client.

Xtra este abonamentul care transformă cumpărăturile obișnuite în unele cu adevărat satisfăcătoare. Gândește-te la el ca la un card de fidelitate, dar unul care chiar face ceva. Și nici nu trebuie să instalezi vreo aplicație (alta decât Sezamo, firește).

Ce primești tu (că de aia ai citit până aici)

Livrare gratuită, de fiecare dată

Cu Xtra, livrarea este gratuită pentru fiecare comandă. În plus, poți comanda de 4 ori fără a fi necesar să comanzi de o sumă minimă. Pe parcursul unei luni, aceste taxe de livrare economisite pot acoperi singure o sticlă decentă de vin. Doar spun.

Reduceri exclusive la produse

Membrii Xtra deblochează prețuri speciale și oferte care nu sunt disponibile cumpărătorilor obișnuiți. Vorbim despre reduceri reale, semnificative, la produsele pe care le cumpărați efectiv săptămână de săptămână. În plus, ai 10% reducere la produsele de marcă proprie și 10% reducere la toate produsele BIO/Organic.

Acces prioritar la promoții

Ai simțit vreodată că ofertele bune dispar înainte să ajungi la ele? Ca abonat Xtra, beneficiezi de acces anticipat sau prioritar la promoții, așa că ești primul la rând atunci când se fac economiile cele mai mari.

Mai multe avantaje pentru bugetul tău

Între livrările gratuite, reducerile pentru membri și accesul promoțional, economiile lunare pot depăși semnificativ costul abonamentului. Este cazul rar în care a cheltui puțin înseamnă, de fapt, a economisi.

O scurtă notă geografică (importantă)

Sezamo livrează în prezent în București și aproape tot județul Ilfov – majoritatea zonelor sunt incluse, așa că, dacă te afli în periferie sau în comunele înconjurătoare, există șanse foarte mari ca Sezamo să ajungă la tine.

Interesant. Cât costă?

Ieftin și bun. 19 lei/lună dacă optezi să îl plătești lunar sau 190 de lei pe an, dacă îți dorești o relație serioasă, pe termen lung.

De unde știu că o să îmi placă?

Află! Încearcă gratuit, 30 de zile, fără obligații.

Iată cum: dacă nu ai folosit niciodată Xtra, ești eligibil pentru o perioadă de probă gratuită de 30 de zile. Ai un cont Sezamo activ care nu a folosit încă perioada de probă gratuită. Accesează pagina de abonament Xtra, alege planul preferat (lunar sau anual) și introdu detaliile cardului. Se percepe doar o taxă de autorizare, nu se iau bani din cont.

Perioada de probă de 30 de zile începe imediat și te bucuri de toate beneficiile Xtra gratuit Anulează oricând în timpul perioadei de probă, nu plătești nimic și păstrezi beneficiile până la sfârșitul perioadei de probă. Dacă nu anulezi după 30 de zile, înseamnă că ți-a plăcut, așa că planul ales intră în vigoare automat.

Unde ziceam că livrează Sezamo?

Repetă după mine: București și aproape tot județul Ilfov.

Un pic de matematică (din aia care ne place – cum economisim)

19 RON pe lună. Atât. E mai puțin decât cheltuiești din greșeală pe chestii pe care nu plănuiai să le cumperi. Două comenzi pe săptămână și abonamentul s-a amortizat deja, iar reducerile nici măcar nu au început să apară.

Abonamentul anual? 190 RON. Aproximativ 16 RON/lună. Calculatorul tău nu e stricat. Chiar e atât de ieftin!

Sezamo Xtra nu este doar un abonament, este o modalitate mai inteligentă de a face cumpărături. Livrări gratuite, reduceri exclusive la produse de marcă proprie și organice, opțiuni Express, comenzi fără valoare minimă și o perioadă de probă care îți permite să testezi totul gratuit.

Ai citit până aici. Înseamnă că știi deja că este o idee bună.