Restaurantul Noma din Copenhaga, din nou în centrul unui scandal: Un fost director vorbește despre violențe fizice și intimidări în bucătărie / Localul, distins cu trei stele Michelin și desemnat de patru ori cel mai bun restaurant din lume

Restaurantul Noma din Copenhaga, distins cu trei stele Michelin și desemnat de patru ori cel mai bun restaurant din lume, este din nou în centrul unor acuzații publice privind presupuse abuzuri fizice și psihologice asupra angajaților, potrivit Corriere della Serra.

Jason Ignacio White, director în cadrul Noma în perioada 2017–2022, a relansat pe rețelele sociale o serie de acuzații legate de cultura internă a restaurantului, pe care o descrie drept manipulatoare și violentă.

White a comentat la o postare a restaurantului, aflat în prezent într-un turneu la Los Angeles, evocând un incident concret: „Îmi amintesc acea dată când o stagiară de 19 ani și-a ars fața și voi râdeați”. El îl acuză direct pe Pablo Soto, actualul Head Chef al Noma, că nu ar fi intervenit pentru a ajuta tânăra. „Soto râdea, râdea foarte tare. L-am obligat eu să cheme ambulanța”, susține White. Pentru a preveni ștergerea comentariului, acesta a realizat o captură de ecran pe care a publicat-o pe propriul cont.

Ulterior, White afirmă că a primit numeroase mesaje de la foști angajați care susțin că au trecut prin experiențe similare. El le-a publicat sub eticheta „abuzuri Noma”.

„Noma m-a distrus în atât de multe feluri”

Printre mărturiile distribuite se află și următoarea declarație: „Am fost diagnosticat cu tulburare de stres post-traumatic: Noma m-a distrus în atât de multe feluri… de la bullying până la René care îmi dădea un pumn în coaste. Nu am spus multor persoane, mi-e rușine și majoritatea nu m-ar crede. René nu s-a schimbat niciodată, iar odată cu el nici bucătăria lui”.

Alte mesaje vorbesc despre stagiari neplătiți, despre presupuse agresiuni fizice și amenințări, dar și despre intimidări. Un fost angajat afirmă: „Dacă te plângeai sau creai probleme, îți puneau numele pe lista neagră a restaurantelor, nimeni nu te-ar mai fi angajat”.

Pe contul lui White apare și o acuzație de abuz sexual care ar fi avut loc la o petrecere a personalului, în cazul unei stagiare: „Nimeni nu a făcut nimic”.

Alte relatări descriu presiunea constantă din bucătărie: „Presiunea și volumul de muncă ne-au redus la niște carcase umane”, scrie un alt fost membru al echipei.

„Noma nu este un restaurant, ci o scenă a crimei”

White mai susține că, în prezent, echipa de comunicare a restaurantului ar fi trimis mesaje interne prin care angajații sunt îndemnați să nu interacționeze cu persoanele implicate în campanie și să nu discute public despre acuzații. Un mesaj distribuit pe rețele rezumă situația astfel: „Noma nu este un restaurant, ci o scenă a crimei”, un loc bazat pe „frică, abuz și exploatare”.

În acest moment, acuzațiile nu fac obiectul unor proceduri judiciare și nu au fost confirmate în instanță. Subiectul nu este însă nou. În 2022, Financial Times a publicat o investigație care a reunit mărturii ale unor foști angajați referitoare la stagii neplătite, muncă repetitivă și condiții dificile. În același an, restaurantul a renunțat la practica stagiilor neplătite, în urma criticilor din presă.

În ianuarie 2023, The New York Times a relatat că René Redzepi ar urma să închidă Noma în termen de doi ani, invocând costul uman ridicat al modelului de business. Restaurantul nu s-a închis. În prezent, Noma pregătește un pop-up la Los Angeles, unde cina este anunțată la un preț de aproximativ o mie de dolari de persoană.

White susține că anunțul privind închiderea ar fi avut rolul de a diminua presiunea publică: „Anunțul închiderii a servit la evitarea consecințelor acuzațiilor. Apoi oamenii au uitat, iar restaurantul nu s-a închis niciodată”.

Există însă și foști membri ai echipei care descriu experiența de la Noma ca fiind exigentă, dar valoroasă profesional. Printre cei care au vorbit pozitiv despre perioada petrecută în bucătăria condusă de René Redzepi se numără bucătarii Davide Guidara și Luca Invernizzi.