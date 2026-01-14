Deși extrem de apreciat și renumit în lumea restaurantelor inovative de înaltă clasă, Noma de la Copenhaga, conceput de la fel de celebrul chef de origini bosniace Rene Redzepi, a închis după mulți an de funcționare cu succes invocând un amestec de cauze care merg de la costurile tot mai mari ale materiilor prime la nevoie de ore prea lungi de muncă pentru personal. Noma a fost desemnat de patru ori cel mai bun restaurant din lume în cel mai prestigios top mondial, World Top Best Restaurants, ca exponent al noii bucătării nordice.

Însă, vestea bună pentru amatorii de astfel de experiențe este că pe 11 martie Noma se va redeschide sub formă de locație pop up în Los Angeles, scrie ziarul Corriere della Sera. Perioada de funcționare prevăzută este până la 26 iunie 2026, fără posibilitatea de prelungire a acestui interval.

Potrivit sursei citate, detaliile operațiunii au fost făcute publice în această săptămână. Brigada lui Redzepi, în total 130 de persoane, se va muta în zona Silver Lake, în zona metropolitană a L.A. Locația exactă va rămâne secretă și va fi dezvăluită clienților doar după efectuarea rezervării, o alegere dictată de dorința de a proteja liniștea rezidenților din zonă.

Organizatorii dau posibilitatea clienților ca până pe 23 ianuarie să se înscrie la newsletterul pe care îl publică săptămânal restaurantul, caz în care se pot înscrie anticipat, începând din 26 ianuarie, ora 9.00 ora locală.

„Un dialog cu orașul”

Redzepi intenționează să organizeze o serie de inițiative menite să creeze un dialog constructiv și profund cu locuitorii metropolei californiene. „Acesta este un oraș cu care trebuie să interacționezi. Dacă rămâi ascuns în vârful unui deal, în opinia mea nu ești cu adevărat la Los Angeles”, a declarat el pentru L.A. Times.

Din acest concept de dialog va face parte și viitorul punct fizic de vânzare pe care echipa Noma îl va deschide. Din el se vor putea achiziționa sosuri picante, garum, oțet, cafea și alte produse. În plus, sunt în pregătire și o serie de colaborări cu diferiți chefi locali pentru organizarea unor seri speciale în câteva restaurante din orașul californian.

La acestea se adaugă activitățile sub sigla MAD, organizația non-profit fondată de Redzepi, care a pus la punct un program de conferințe și evenimente culturale deschise publicului larg, primul dintre ele având deja loc în octombrie anul trecut, în centrul orașului Los Angeles, în spațiile expoziționale ale galeriei de artă Hauser & Wirth.