Deși conduce una dintre cele mai bogate monarhii din lume, Regele Charles al III-lea are o abordare surprinzător de cumpătată când vine vorba de mâncare. Monarhul detestă risipa și, potrivit fiului său vitreg, Tom Parker Bowles, „nu se aruncă nimic”: resturile sunt refolosite sau transformate în alte preparate.
Parker Bowles îl descrie pe rege drept un adevărat „erou al alimentației”, care „practică ceea ce predică”.
Regele Charles, în vârstă de 77 de ani, este capul monarhiei britanice (și, în consecință, are o avere estimată la 860 de milioane de dolari), și are un stil de viață aparent destul de cumpătat, potrivit fiului reginei Camilla, Tom Parker Bowles, care spune despre acesta că detestă cu desăvârșire să vadă cum se risipește mâncarea.
„Nu există risipă, totul este reciclat, totul este folosit de la masă”, a spus Parker Bowles într-un interviu acordat ziarului Mirror. „Dacă rămâne ceva de la cină, acela va fi transformat în altceva sau va apărea a doua zi. Nu este permis să se arunce nimic.”
Regele Charles luptă împotriva risipei alimentare
În același context, publicația a menționat că Charles este de mult timp un „susținător al sustenabilității” și chiar a înființat, în 2023, proiectul „Coronation Food Project”, cu scopul de a combate insecuritatea alimentară în Marea Britanie. Conform unui raport recent, până în 2025, inițiativa a „salvat” până acum aproape 5.000 de tone de alimente, echivalentul a 11 milioane de porții. De asemenea, au acordat aproximativ 1 milion de dolari către 33 de organizații comunitare din domeniul alimentar din întreaga Marea Britanie.
„Regele nu se limitează la vorbe goale, ci pune în practică ceea ce predică”, a spus Parker Bowles despre acest proiect. „Este cu adevărat un erou al gastronomiei. Discuțiile cu el despre soiurile ciudate de prune, pere sau orice altceva sunt infinit de fascinante.”
În altă parte a interviului, criticul gastronomic a oferit câteva detalii despre legătura personală pe care mama și tatăl său vitreg o au cu mâncarea pe care o consumă, descriindu-i ca fiind „extrem de competitivi” atunci când culeg ciuperci la Balmoral, cunoscută și drept „reședința din Highlands” a familiei regale.
„Amândoi sunt pasionați de micologie și cunosc foarte, foarte bine ciupercile”, a spus Parker Bowles. „În această perioadă a anului, în funcție de cât plouă, se găsesc cimbru și chanterelle. Merg împreună cu mama mea și în Scoția se găsesc o mulțime de ciuperci minunate. Este o plăcere pe care o împărtășim.”
