Parker Bowles îl descrie pe rege drept un adevărat „erou al alimentației”, care „practică ceea ce predică”.

Regele Charles, în vârstă de 77 de ani, este capul monarhiei britanice (și, în consecință, are o avere estimată la 860 de milioane de dolari), și are un stil de viață aparent destul de cumpătat, potrivit fiului reginei Camilla, Tom Parker Bowles, care spune despre acesta că detestă cu desăvârșire să vadă cum se risipește mâncarea.

„Nu există risipă, totul este reciclat, totul este folosit de la masă”, a spus Parker Bowles într-un interviu acordat ziarului Mirror. „Dacă rămâne ceva de la cină, acela va fi transformat în altceva sau va apărea a doua zi. Nu este permis să se arunce nimic.”