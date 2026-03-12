12 mart. 2026, Articole / Reportaje
Reglementările UE în agricultură ar putea fi adoptate de Ucraina/ Sectorul agroalimentar românesc va participa la reconstrucția țării vecine (Declarația Comună privind stabilirea Parteneriatului Strategic între România și Ucraina)
Sursa foto: Dreamstime

În Declarație Comună privind stabilirea Parteneriatului Strategic între România și Ucraina semnată de președinții României Nicușor Dan și cel al Ucrainei, Volodimir Zelenski, în cadrul vizitei ultimului la București, joi 12 martie, părțile au convenit asupra eficientizării reglementărilor UE în agricultura din Ucraina, dar au consemnat și viitoarea participare a sectorului agroalimentar din România, inclusiv a industriilor conexe, la procesul de reconstrucție a Ucrainei.

Agricultorii din România au reclamat în repetate rânduri după liberalizarea exporturilor de produse ucrainiene în Europa, că acestea reprezintă un tip de concurență neloială, fermierii ucrainieni nefiind obligați să respecte normativele UE.

Textul Declarației Comune

Părțile se angajează să:

„Schimbe bune practici privind sprijinirea fermierilor, precum și eficientizarea reglementărilor UE în agricultură.

Identifice modalitățile adecvate pentru participarea sectorului agroalimentar din România, inclusiv a industriilor conexe, la procesul de reconstrucție a Ucrainei”.

